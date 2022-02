Ještě nám to nedochází. Českou vlajku ponesou hokejistka Mills a krasobruslař Březina

Vlajkonoši české výpravy na pátečním slavnostním zahájení olympijských her v Pekingu budou kapitánka hokejové reprezentace Alena Mills a krasobruslař Michal Březina.

"Jsem z toho v šoku, ještě se mi to nepodařilo vstřebat. Je to obrovská čest a možná i proto jsme z toho v šoku. Je to radost, že mohu reprezentovat Českou republiku ještě více než jen ve sportu," uvedla Mills.

Ze velkou čest považuje důvěru i Březina. "Ještě mi to úplně v hlavě nedochází a myslím si, že oběma nám to dojde až s vlajkou půjdeme a budou vyhlašovat naši zemi," řekl Březina.

Brněnský krasobruslař, který žije s manželkou v USA, je zkušeným olympijským "harcovníkem". Tuší tak, co jej čeká. "Slyšel jsem, že na předchozích olympiádách byly některé vlajky dost těžké, tak uvidíme. Kdyžtak se vystřídáme," pousmál se Březina.

"Od toho tam jsme dva, společně se s tím popereme," doplnila jej Mills, která také žije v zahraničí. "Od patnácti žiju v cizině, takže pro mě je vlajka spojení s domovem. Návrat do své země. Je to možnost reprezentovat celou Českou republiku, nejen sportovce, ale i ženy, muže, děti, je to opravdu velká pocta," dodala.

Dva sportovci - muž a žena - nesli českou vlajku na zahájení olympijských her poprvé loni v létě v Tokiu, kde se o tuto poctu podělili tenistka Petra Kvitová a basketbalista Tomáš Satoranský.

"Stejně jako na předchozích hrách jsme chtěli, aby svého vlajkonoše zvolili sami sportovci, takže jsme nejprve zjistili, kteří v uvozovkách zájemci nebo nominanti připadali v úvahu a poté měli sportovci možnost hlasovat pro své kandidáty," uvedl šéf výpravy Martin Doktor.

Celkově se do hlasování, které se uzavřelo dnes v poledne čínského času, zapojilo devadesát sportovců. "Což je procentuálně více, než bývá normálně. Když to tedy řeknu slovy politiků, tak vlajkonoši mají docela silný mandát," doplnil Doktor.

Jednatřicetiletý Březina je jedním z nejzkušenějších sportovců v české výpravě, chystá se na čtvrtý olympijský start. Stejně stará Mills pomohla ženské hokejové reprezentaci k historicky první účasti pod pěti kruhy.

"Myslím si, že je to velice dobře vybraná dvojice a že nás bude důstojně reprezentovat," řekl Doktor. Počítá s tím, že na zahájení půjdou zejména sportovci ubytovaní v pekingské olympijské vesnici. "Cestování z hor je docela komplikované. Sportovců by mělo být přibližně padesát," dodal šéf české výpravy.

Přehled poválečných čs. a českých vlajkonošů na zimních olympijských hrách:

1948 (Svatý Mořic): Vladimír Zábrodský (lední hokej)

1952 (Oslo): Vlastimil Bubník (lední hokej)

1956 (Cortina d'Ampezzo): Vlastimil Bubník (lední hokej)

1960 (Squaw Valley): Ján Starší (lední hokej)

1964 (Innsbruck): Josef Matouš (skok na lyžích)

1968 (Grenoble): Jiří Raška (skok na lyžích)

1972 (Sapporo): Jiří Raška (skok na lyžích)

1976 (Innsbruck): Oldřich Machač (lední hokej)

1980 (Lake Placid): Bohuslav Ebermann (lední hokej)

1984 (Sarajevo): Jiří Králík (lední hokej)

1988 (Calgary): Jiří Parma (skok na lyžích)

1992 (Albertville): Pavel Benc (běh na lyžích)

1994 (Lillehammer): Pavel Benc (běh na lyžích)

1998 (Nagano): Lubomír Buchta (běh na lyžích)

2002 (Salt Lake City): Aleš Valenta (akrobatické lyžování)

2006 (Turín): Martina Sáblíková (rychlobruslení)

2010 (Vancouver): Jaromír Jágr (lední hokej)

2014 (Soči): Šárka Strachová (sjezdové lyžování)

2018 (Pchjongčchang): Eva Samková (snowboarding)

2022 (Peking): Alena Mills (lední hokej), Michal Březina (krasobruslení).