Češi? Nejhorší bilance od roku 1994. Věděli jsme, že to nebude nic moc, řekl šéf ČOV

Česko získalo na olympiádě v Pekingu jednu zlatou a jednu bronzovou medaili, v pořadí zemí skončilo na 21. místě. Výprava tak dosáhla nejhorší bilance od roku 1994, kdy se v Lillehammeru nepodařilo českým sportovcům získat žádný cenný kov. Šéf české olympijské mise Martin Doktor přesto míní, že zisk dvou medailí není propadák.

V Pekingu slavili Češi jediné zlato díky Ledecké, která dominovala na snowboardu paralelnímu obřímu slalomu. Bronz přidala Sáblíková na pětikilometrové trati. Obě skončily ještě čtvrté. Umístění těsně pod stupni vítězů si připsala ještě biatlonistka Markéta Davidová.

"Osobně si myslím, že to není žádný velký propadák. Taky jsme mohli třeba odjet bez medaile. K tomu je vždy blízko," prohlásil Doktor.

Před čtyřmi lety v Pchjongčchangu měli Češi sedm cenných kovů, v roce 2014 v Soči ještě o medaili více.

"Nejde pokaždé přijet z her s balíkem medailí a příště to opakovat. Donekonečna to nefunguje. Ale věříme, že se to vrátí tam, kde jsme byli na předchozích hrách," uvedl Doktor.

"Jsem přesvědčený, že za čtyři roky zase budeme mít borce na medaile," doplnil ho předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

Šéf ČOV upozornil na fakt, že Češi do Pekingu sice odjížděli s největší zimní výpravou v historii, ale ambice příliš vysoké nebyly. Fakticky patřily k favoritkám pouze Ledecká, Sáblíková a Davidová. Hvězdná snowboardcrossařka Eva Samková o účast kvůli zlomeným nohám přišla.

"Takže jsme věděli, že to nebude nic moc. Každá medaile, i když vypadá, že naši borci jsou favority, nikdy není jistá. Nechceme se vymlouvat, ale máme spoustu výsledků pod stupni. Za mě vůbec nebylo špatné, jak se čeští sportovci prezentovali," řekl Kejval.

Češi v Pekingu obsadili všechny sporty. Premiéru si odbyli hokejistky, curleři a skokanky na lyžích. "Hokejistky se představily ve skvělém světle a jsem nadšený z jejich chování a zapálení," chválil Kejval.

"Účast curlerů národu ukázala nový sport a pevně věřím, že pro oba sporty to bude nový začátek a do budoucna už to nebude jen o účasti, ale i o bojích o medaile," dodal.

Olympiáda nepřinesla z českého pohledu žádné překvapení. "V mnoha případech se sportovcům nevedlo, jak by chtěli. Holt států a týmů, které jsou na špičkové úrovni, je víc a víc. V některých případech se nepovedlo udržet krok, nebo se tam dostat," podotkl Doktor.

V "mladých" akrobatických disciplínách měli Češi jen Šárku Pančochovou, která startovala už na čtvrté olympiádě. " Když koukneme na nové sporty, tak totálně absentujeme. Ale udělat rampu a můstky vyžaduje prostor a to u nás chybí," přiznal Kejval.