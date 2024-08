Výsledky her: Francie vyřadila ve fotbale Argentinu, američtí čtvrtkaři mají rekord

Podívejte se na kompletní výsledky olympijských her ze pátku 2. srpna.

Radost francouzských fotbalistů ve čtvrtfinále OH 2024 proti Argentině | Foto: Reuters

Atletika:

Finále:

Muži:

10.000 m: 1. Cheptegei (Ug.) 26:43,14, 2. Aregawi (Et.) 26:43,44, 3. Fisher (USA) 26:43,46, 4. Ahmed (Kan.) 26:43,79, 5. Kibet (Keňa) 26:43,98, 6. Kejelcha (Et.) 26:44,02,

Desetiboj po pěti disciplínách: 1. Neugebauer (Něm.) 4650 (100 m: 10,67 - dálka: 798 - koule: 16,55 - výška: 205 - 400 m: 47,70), 2. Owens-Delerme (Portor.) 4608 (10,35 - 766 - 15,17 - 202 - 46,17), 3. Skotheim (Nor.) 4588 (10,78 - 803 - 14,31 - 211 - 47,02), 4. Warner (Kan.) 4561, 5. Erm (Est.) 4510, 6. Victor (Gren.) 4463.

Rozběhy a kvalifikace:

Muži:

1500 m: 1. Girma (Et.) 3:35,21.

Kladivo: 1. Katzberg (Kan.) 79,83, ....16. Myslyvčuk 73,84, 31. Hájek (oba ČR) 68,80 - nepostoupili do finále.

Koule: 1. Fabbri (It.) 21,76, 2. Staněk (ČR) 21,61 - postoupil do finále,

Ženy:

100 m: 1. Ta Louová (Pobř. slon.) 10,87, …18. Maňasová (ČR) 11,11 - postoupila do semifinále.

800 m: 1. Dugumaová (Et.) 1:57,90,

5000 m: 1. Kipyegonová (Keňa) 14:57,56,

Výška: 1. Mahučichová (Ukr.) a Olyslagersová (Austr.) 195, …15. Hrubá (ČR) 188 - nepostoupila do finále.

Trojskok: 1. Pérezová-Hernándezová (Kuba) 14,68,

Disk: 1. Allmanová (USA) 69,59,

Smíšená štafeta 4×400 m: 1. USA (Norwood, Littleová, Deadmon, Brownová) 3:07,41 - světový rekord.

Badminton:

Muži:

Čtyřhra - semifinále: Liang Wej-kcheng, Wang Čchang (Čína) - Chia, Soh (Malaj.) 2:1 (19, -15, 17), Lee Jang, Wang Čch'-lin (Tchaj-wan) - Astrup, Rasmussen (Dán.) 2:1 (-18, 17, 10).

Ženy:

Čtyřhra - semifinále: Čchen Čching-čchen, Ťia I Fan (Čína) - Tanová, Thinaahová (Malaj.) 2:1 (12, -18, 15), Liou Šeng-šu, Tchan Ning (Čína) - Macujamaová, Šidaová (Jap.) 2:0 (16, 18).

Smíšená čtyřhra:

Finále: Čeng S' wej, Chuang Ja-čchiung (Čína) - Kim Won-ho, Čong Na-un (Korea) 2:0 (8, 11).

O 3. místo: Watanabe, Higašinová (Jap.) - So Sung-če, Če Ju-čung (Korea) 2:0 (13, 20).

Basketbal:

Muži:

Skupina A: Řecko - Austrálie 77:71 (25:24, 53:36, 62:50), Kanada - Španělsko 88:85 (19:19, 49:38, 64:56).

1. Kanada 3 3 0 267:247 6 2. Austrálie 3 1 2 246:250 4 3. Řecko 3 1 2 233:241 4 4. Španělsko 3 1 2 249:257 4

Skupina B: Brazílie - Japonsko 102:84 (31:20, 55:44, 77:73), Německo - Francie 85:71 (24:18, 48:27, 69:46).

1. Německo 3 3 0 268:221 6 2. Francie 3 2 1 243:241 5 3. Brazílie 3 1 2 241:248 4 4. Japonsko 3 0 3 251:293 3

Basketbal 3×3:

Muži:

Litva - Čína 21:16, Nizozemsko - Polsko 21:17, Nizozemsko - Litva 19:18, Lotyšsko - Francie 22:20, USA - Francie 21:19, Lotyšsko - Srbsko 21:14, Srbsko - Polsko 21:12, USA - Čína 21:17.

1. Lotyšsko 6 6 0 128:87 100 2. Srbsko 6 4 2 112:103 66,7 3. Nizozemsko 6 4 2 112:106 66,7 4. Litva 6 3 3 114:107 50,0 5. USA 6 2 4 110:118 33,3 6. Francie 6 2 4 110:121 33,3 7. Polsko 6 2 4 101:118 33,3 8. Čína 6 1 5 95:122 16,7

Ženy:

Německo - Čína 18:15, Austrálie - Ázerbájdžán 21:12, Austrálie - Španělsko 17:21, Francie - USA 13:14, Ázerbájdžán - Čína 21:19 po prodl., USA - Kanada 18:17 po prodl., Španělsko - Kanada 22:20 po prodl., Německo - Francie 14:13.

1. Německo 6 5 1 99:85 83,3 2. Austrálie 6 4 2 111:104 66,7 3. Španělsko 6 4 2 100:96 66,7 4. Kanada 6 3 3 108:93 50,0 5. USA 6 3 3 94:95 50,0 6. Ázerbájdžán 6 2 4 87:102 33,3 7. Čína 6 2 4 95:111 33,3 8. Francie 6 1 5 81:89 16,7

Cyklistika:

BMX - bikros:

Muži: 1. Daudet 31,422, 2. André -0,284, 3. Mahieu (všichni Fr.) -0,600, 4. Butti (Švýc.) -0,702, 5. Wood (USA) -1,024, 6. Carmona (Kol.) -1,744.

Ženy: 1. Sakakibaraová (Austr.) 34,231, 2. Veenstraová (Niz.) -0,723, 3. Claessensová (Švýc.) -0,829, 4. Smuldersová (Niz.) -1,514, 5. Simpsonová (Kan.) -1,602, 6. Willoughbyová (USA) -1,940.

Fotbal:

Muži - čtvrtfinále:

Maroko - USA 4:0 (1:0)

Branky: 29. Rahimí z pen., 63. Achúmáš, 70. Hakimí, 90.+1 Mavhúb z pen.

Japonsko - Španělsko 0:3 (0:1)

Branky: 11. a 74. F. López, 86. Ruiz.

Egypt - Paraguay 1:1 po prodl. (1:1, 0:0), na pen. 5:4

Branky: 88. Ádel - 71. D. Gómez.

Francie - Argentina 1:0 (1:0)

Branka: 5. Mateta.

Golf (par 71):

Muži - po 2. kole: 1. Schauffele (USA) 131 (65+66), Macujama (Jap.) 131 (63+68) a Fleetwood (Angl.) 131 (67+64), 4. Rahm (Šp.) 133 (67+66), 5. Detry (Belg.) 134 (71+63), Kim Ču-hjong (Korea) 134 (66+68) a Pchan Čcheng-tsung (Tchaj-wan) 134 (69+65).

Házená:

Muži:

Skupina A: Švédsko - Chorvatsko 38:27 (18:15), Německo - Španělsko 33:31 (20:18), Slovinsko - Japonsko 29:28 (15:15).

1. Německo 4 3 0 1 126:115 6 2. Slovinsko 4 3 0 1 111:106 6 3. Švédsko 4 2 0 2 118:112 4 4. Španělsko 4 2 0 2 119:117 4 5. Chorvatsko 4 2 0 2 117:124 4 6. Japonsko 4 0 0 4 116:133 0

Skupina B: Dánsko - Maďarsko 28:25 (16:14), Francie - Argentina 28:21 (15:8), Egypt - Norsko 26:25 (14:13).

1. Dánsko 4 4 0 0 133:108 8 2. Norsko 4 3 0 1 114:104 6 3. Egypt 4 2 1 1 114:113 5 4. Francie 4 1 1 2 105:111 3 5. Maďarsko 4 1 0 3 117:114 2 6. Argentina 4 0 0 4 104:137 0

Jachting:

Muži - 49er: 1. Botín, Trittel (Šp.) 70, 2. McHardie, McKenzie (N. Zél.) 82, 3. Barrows, Henken (USA) 88, 4. Dickson, Waddilove (Ir.) 91, 5. Buksak, Wierzbicki (Pol.) 93, 6. Lambriex, Van de Werken (Niz.) 99.

Ženy - 49erFX: 1. Van Aanholtová, Duetzová (Niz.) 74, 2. Bobecková, Netzlerová (Švéd.) 76, 3. Steyaertová, Piconová (Fr.) 79, 4. Nässová, Roenningenová (Nor.) 92, 5. Germaniová, Bertuzziová (It.) 95, 6. Bergmannová, Willeová (Něm.) 98, …19. Burska, Tkadlecová (ČR) nepostoupily do finálové jízdy.

Jezdectví:

Parkur - družstva:

1. Velká Británie (Maher/kůň Dallas Vegas Batilly, Charles/Romeo 88, Brash/Jefferson) 2 tr. body (čas 237,47), 2. USA (Krautová/Baloutinue, Cook/Caracole de la Roque, Ward/Ilex) 4 (čas 229,90), 3. Francie (Delestre//I Amelusina R 51, Perreau/Dorai D'Aguilly, Epaillard/Dubai du Cedre) 7 (238,12), 4. Nizozemsko 7 (238,69), 5. Německo 8 (229,57), 6. Švédsko 12 (229,76).

Judo:

Muži:

Nad 100 kg: 1. Riner (Fr.), 2. Kim Min-čong (Korea), 3. Rachimov (Tádž.) a Jusupov (Uzb.), 5. Granda (Kuba) a Saitó (Jap.), …9. Krpálek (ČR).

Ženy:

Nad 78 kg: 1. Souzaová (Braz.), 2. Heršková (Izr.), 3. Dicková (Fr.) a Kim Ha-jon (Korea), 5. Özdemirová (Tur.) a Žabičová (Srb.).

Lukostřelba:

Finále: Lim Si-hjon, Kim U-čin (Korea) - Kroppenová, Unruh (Něm.) 6:0,

o 3. místo: Kaufholdová, Ellison (USA) - Bhakatová, Bommadevara (Indie) 6:2.

Další pořadí: 5. Nodaová, Nakaniši (Jap.), 6. Canalesová, Acha (Šp.), …v kvalifikaci 25. Horáčková, Li (ČR).

Plavání:

Finále:

Muži:

50 m v. zp.: 1. McEvoy (Austr.) 21,25, 2. Proud (Brit.) 21,30, 3. Manaudou (Fr.) 21,56, 4. Liendo (Kan.) 21,58, 5. Gkolomeev (Řec.) 21,59, 6. Dressel (USA) 21,61.

200 m pol. záv.: 1. Marchand (Fr.) 1:54,06, 2. Scott (Brit.) 1:55,31, 3. Wang Šun (Čína) 1:56,00, 4. Foster (USA) 1:56,10, 5. Dean (Brit.) 1:56,46, 6. Razzetti (It.) 1:56,82.

Ženy:

200 m znak: 1. McKeownová (Austr.) 2:03,73, 2. R. Smithová (USA) 2:04,26, 3. Masseová (Kan.) 2:05,57, 4. Baconová (USA) 2:05,61, 5. Shanahanová (Brit.) 2:07,53, 6. Pcheng Sü-wej (Čína) 2:07,96.

Semifinále:

Muži:

100 m mot.: 1. Milák (Maď.) 50,38, …v rozplavbách 27. Gracík (ČR) 52,61 - nepostoupil.

Ženy:

200 m pol. záv.: 1. Walshová (USA) 2:07,45, …v rozplavbách 22. Seemanová (ČR) 2:13,47 - nepostoupila.

Plážový volejbal:

Muži:

Skupina E: Schachter, Dearing (20-Kan.) - Hörl, Horst (17-Rak.) 2:0 (16, 15), Evandro, Arthur (8-Braz.) - Perušič, Schweiner (5-ČR) 2:0 (18, 16).

1. Evandro, Arthur 3 3 0 6:0 126:100 6 2. Perušič, Schweiner 3 2 1 4:2 118:109 5 3. Schachter, Dearing 3 1 2 2:4 107:115 4 4. Hörl, Horst 3 0 3 0:6 99:126 3

Ženy:

Skupina C: Hermannová, Štochlová (22-ČR) - Vieiraová, Chamereauová (15-Fr.) 2:1 (13, -18, 9), Hughesová, Chengová (3-USA) - Müllerová, Tillmannová (10-Něm.) 2:0 (18, 18).

1. Hughesová, Chengová 3 3 0 6:0 128:100 6 2. Müllerová, Tillmannová 3 2 1 4:2 120:94 5 3. Hermannová, Štochlová 3 1 2 2:5 107:127 4 4. Vieiraová, Chamereauová 3 0 3 1:6 106:140 3

Pozemní hokej:

Muži:

Skupina A: Nizozemsko - Španělsko 5:3 (1:2), JAR - Francie 5:2 (2:2), Německo - Velká Británie 2:1 (2:0).

1. Německo 5 4 0 1 16:6 12 2. Nizozemsko 5 3 1 1 16:9 10 3. Velká Británie 5 2 2 1 11:7 8 4. Španělsko 5 2 1 2 11:12 7 5. JAR 5 1 1 3 11:17 4 6. Francie 5 0 1 4 8:22 1

Skupina B: Indie - Austrálie 3:2 (2:1), Nový Zéland - Irsko 1:2 (1:1), Belgie - Argentina 3:3 (0:1),

1. Belgie 5 4 1 0 15:7 13 2. Indie 5 3 1 1 10:7 10 3. Austrálie 5 3 0 2 12:10 9 4. Argentina 5 2 2 1 8:6 8 5. Irsko 5 1 0 4 4:9 3 6. Nový Zéland 5 0 0 5 4:14 0

Ženy:

Skupina A: Čína - Německo 2:4 (0:3), Nizozemsko - Belgie 3:1 (3:0).

1. Nizozemsko 4 4 0 0 14:4 12 2. Německo 4 3 0 1 12:5 9 3. Belgie 4 3 0 1 11:4 9 4. Čína 4 1 0 3 8:9 3 5. Japonsko 4 1 0 3 1:10 3 6. Francie 4 0 0 4 3:17 0

Skoky do vody:

Muži:

3 m prkno synchro: 1. Wang Cung-jüan, Lung Tao-i (Čína) 446,10 b., 2. Celaya, Olvera (Mex.) 444,03, 3. Harding, Laugher (Brit.) 438,15, 4. Marsaglia, Tocci (It.) 403,05, 5. Bouyer, Jandard (Fr.) 369,30, 6. Abadia, García (Šp.) 361,62.

Sportovní gymnastika:

Skoky na trampolíně:

Muži: 1. Litvinovič (AIN) 63,090, 2. Wang C'-saj 61,890, 3. Jen Lang-jü (oba Čína) 60,950, 4. Perzamanos (Brit.) 59,840, 5. Albuquerque (Portug.) 59,740, 6. Gouzou (Fr.) 58,940.

Ženy: 1. Pageová (Brit.) 56,480, 2. Bardzilovská (AIN) 56,060, 3. Methotová (Kan.) 55,650, 4. Ču Süe-jing (Čína) 55,510, 5. Bladcevová (AIN) 55,020, 6. Moriová (Jap.) 54,740.

Sportovní střelba:

Třípolohová malorážka:

Ženy - finále: 1. Leoneová (Švýc.) 464,4, 2. Maddalenaová (USA) 463,0, 3. Čang Čchiung-jüe (Čína), 4. Duestadová (Nor.), 5. Ungeranková (Rak.), 6. Kochaňská (Pol.), …v kvalifikaci 16. Blažíčková (ČR).

Skeet:

Muži - kvalifikace (po třech z pěti položek): 1. Hancock (USA) 75, …7. Tomeček (ČR) 73.

Stolní tenis:

Muži:

Dvouhra - semifinále: Fan Čen-tung (Čína) - F. Lebrun (Fr.) 4:0 (8, 6, 7, 5), Möregaardh (Švéd.) - Calderano (Braz.) 4:2 (10, 14, -7, 7, -10, 8).

Ženy:

Dvouhra - semifinále: Čchen Meng (Čína) - Sin Ju-pin (Korea) 4:0 (7, 6, 7, 7), Sun Jing-ša (Čína) - Hajataová (Jap.) 4:0 (6, 8, 8, 2).

Kord - družstva (muži):

Finále: Maďarsko (Andrásfi, Siklósi, Koch, Nagy) - Japonsko (Jamada, Komata, Kano, Minobe) 26:25 v prodl.

O 3. místo: Česko (Jurka, Rubeš, Beran, Čupr) - Francie (Borel, Midelton, Allegre, Cannone) 43:41.

Semifinále: Japonsko - Česko 45:37, Maďarsko - Francie 45:30.

Čtvrtfinále: Česko - Itálie 43:38.

Další pořadí: 5. Itálie, 6. Kazachstán.

Tenis:

Muži:

Dvouhra - semifinále: Djokovič (1-Srb.) - Musetti (11-It.) 6:4, 6:2, Alcaraz (2-Šp.) - Auger-Aliassime (13-Kan.) 6:1, 6:1.

Čtyřhra - semifinále: Ebden, Peers (Austr.) - Fritz, Paul (3-USA) 7:5, 6:2.

Ženy:

Dvouhra - o 3. místo: Šwiateková (1-Pol.) - Schmiedlová (SR) 6:2, 6:1.

Čtyřhra - semifinále: Erraniová, Paoliniová (3-It.) - Muchová, Nosková (ČR) 6:3, 6:2, Šnajderová, M. Andrejevová (AIN) - Sorribesová, Bucsaová (8-Šp.) 6:1, 6:2.

Smíšená čtyřhra:

Finále: Siniaková, Macháč (ČR) - Wang Sin-jü, Čang Č'-čen (Čína) 6:2, 5:7, 10:8.

O 3. místo: Dabrowská, Auger-Aliassime (Kan.) - Schuursová, Koolhof (Niz.) 6:3, 7:6 (7:2).

Veslování:

Muži:

Dvojka bez korm.: 1. M. Sinkovič, V. Sinkovič (Chorv.) 6:23,66, 2. Wynne-Griffith, George (Brit.) 6:24,11, 3. Röösli, Gulich (Švýc.) 6:24,76, 4. Arteni, Sorin Lehaci (Rum.) 6:25,61, 5. Canalejo, García (Šp.) 6:29,60, 6. Corrigan, Timoney (Ir.) 6:30,49.

Dvojskif lehkých vah: 1. McCarthy, O´Donovan (Ir.) 6:10,99, 2. Oppo, Soares (It.) 6:13,33, 3. Papakonstantinu, Gkaidatzis (Řec.) 6:13,44, 4. Schaeuble, Ahumada (Švýc.) 6:16,50, 5. Benske, Tjöm (Nor.) 6:20,92, 6. Vraštil, Šimánek (ČR) 6:21,00.

Ženy:

Dvojka bez korm.: 1. Cleveringová, Meesterová (Niz.) 6:58,67, 2. Vrinceanuová, Anghelová (Rum.) 7:02,97, 3. Morrisonová, McIntyreová (Austr.) 7:03,54, 4. Czajkowská, Thoennesová (USA) 7:05,31, 5. Kralikaiteová, Adomavičiuteová (Lit.) 7:05,34, 6. Anastasiaduová, Burmpuová (Řec.) 7:13,30, …finále B: 4. Flamíková, Novotníková (ČR) 7:10,46.

Dvojskif lehkých vah: 1. Craigová, Grantová (Brit.) 6:47,06, 2. Van Groningenová, Cozmiucová (Rum.) 6:48,78, 3. Kontuová, Fitsiuová (Řec.) 6:49,28, 4. Coxová, Kiddleová (N. Zél.) 6:51,65, 5. Caseyová, Cremenová (Ir.) 6:54,57, 6. Reckfordová, Sechserová (USA) 6:55,60.

Vodní pólo:

Ženy:

Skupina A: Austrálie - Kanada 10:7 (1:1, 3:1, 5:2, 1:3), Maďarsko - Čína 17:11 (3:4, 5:3, 4:2, 5:2).

1. Austrálie 3 2 1 0 0 32:26 8 2. Nizozemsko 3 2 0 1 0 39:34 7 3. Maďarsko 3 2 0 0 1 37:28 6 4. Kanada 3 1 0 0 2 26:29 3 5. Čína 4 0 0 0 4 34:51 0

Skupina B: Itálie - Řecko 12:8 (4:3, 2:0, 2:2, 4:3), USA - Francie 17:5 (3:1, 4:2, 6:2, 4:0).

1. USA 4 3 0 0 1 53:27 9 2. Španělsko 3 3 0 0 0 38:25 9 3. Itálie 3 1 0 0 2 23:27 3 4. Francie 3 1 0 0 2 20:40 3 5. Řecko 3 0 0 0 3 22:37 0

Volejbal:

Muži:

Skupina A: Slovinsko - Francie 3:2 (20, 23, -25, -22, 11).

1. Slovinsko 3 2 1 0 0 9:3 282:252 8 2. Francie 3 1 1 1 0 8:5 290:260 6 3. Srbsko 2 0 0 1 1 2:6 149:184 1 4. Kanada 2 0 0 0 2 1:6 145:170 0

Skupina B: Brazílie - Egypt 3:0 (11, 13, 16).

1. Itálie 2 2 0 0 0 6:1 170:145 6 2. Polsko 2 1 1 0 0 6:2 181:157 5 3. Brazílie 3 1 0 1 1 6:6 273:241 4 4. Egypt 3 0 0 0 3 0:9 144:225 0

Skupina C: Německo - Argentina 3:0 (13, 21, 21), USA - Japonsko 3:1 (16, 18, -18, 19).