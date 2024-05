Odměny pro olympijské medailisty zůstanou stejné, za zlato 2,4 milionu

Čeští medailisté z olympijských her v Paříži dostanou stejné odměny jako za úspěchy v Tokiu před třemi roky. Za zlato obdrží 2,4 milionu korun, za stříbro 1,8 milionu a za bronz 1,2 milionu.

Návrh Národní sportovní agentury dnes schválila vláda, sdělila ČTK mluvčí agentury Eliška Machová. Odměny se týkají nejen olympioniků, ale také medailistů z paralympijských her.

Aktuální výše prémií platí od zimních olympijských her v Pchjongčchangu 2018, kdy ji dodatečně schválilo ministerstvo školství. To tehdy převzalo vyplácení odměn od Českého olympijského výboru. Stejné sumy pak inkasovali medailisté z olympijských her 2021 v Tokiu i zimní olympiády 2022 v Pekingu. V prémiích je zahrnuta i odměna pro realizační týmy.

Poslední letní hry přinesly české výpravě rekordních 11 medailí včetně čtyř zlatých. Olympijskými šampiony se v Tokiu stali judista Lukáš Krpálek, kajakář Jiří Prskavec, střelec Jiří Lipták a tenisový pár Kateřina Siniaková, Barbora Krejčíková.