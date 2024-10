Jak Šarapovovou vytáčely řeči o Kurnikovové. Je těžké ji obdivovat, řekla

Maria Šarapovová zůstala milovaná a obdivovaná i po neslavném závěru kariéry, který poznamenal pozitivní dopingový test na zakázané meldonium. Příští rok vstoupí do tenisové Síně slávy. Minulý měsíc vyhrála sedmatřicetiletá Ruska hlasování fanoušků a oficiální komise složená z novinářů, historiků a samotných členů její zařazení mezi legendy potvrdila.

Byla první Ruskou na vrcholu žebříčku WTA. Získala kariérní grandslam, trofeje ukořistila na všech turnajích velké čtyřky.

Na Wimbledonu triumfovala v sedmnácti letech v roce 2004, o dva roky později vládla na US Open, za další dva roky si podmanila také Australian Open. Na antuku musela dozrát, ale stálo to za to. Roland Garros pak vyhrála hned dvakrát, v letech 2012 a 2014.

Na prize money vydělala přes 38 milionů dolarů, což ji historicky řadí na čtvrté místo mezi ženami.

Ještě mnohem víc ale na její konto putovalo díky mimotenisovým aktivitám a reklamní činnosti. Její firma na cukrovinky Sugarpova se stala zavedenou značkou a stále prosperuje.

K dopingovému případu se v roce 2016 postavila čelem, sama své provinění oznámila na tiskové konferenci. Kvůli požití meldonia, které bylo tehdy nově na seznamu zakázaných látek, dostala distanc na dva roky, trest byl poté zmírněn na 15 měsíců.

Po návratu už se nedokázala dostat do absolutní špičky a kariéru ukončila v únoru 2020.

Šarapovová vynikala ledovým klidem na kurtu i mimo něj. Máloco ji dokázalo rozhodit.

Na jednu věc, která jí pila krev, si ale v úvodu kariéry stěžovala opakovaně.

Zatímco na přezdívku "siréna ze Sibiře" - narážející na její extrémně hlasitý projev při hře - si smířeně zvykla, už od juniorského věku ji mučily opakované příměry k jiné Rusce: o šest let starší, později vyhaslé senzaci Anně Kurnikovové.

Když bylo Šarapovové čtrnáct let, uvedla v rozhovoru pro New York Post: "Je to docela vtipné, někdy mi říkají Baby Kurnikovová. Ale ona ještě nevyhrála žádný turnaj, tak je těžké ji obdivovat."

Později téma rozebrala podrobněji ve svých memoárech Nezastavitelná, kde mimo jiné zaujala vzpomínkou, jak ve slavné akademii IMG Nicka Bollettieriho v Bradentonu na Floridě "dědila" po Kurnikovové tenisové úbory, navzdory svému odlišnému vkusu zejména ty nejupnutější a se zvířecími potisky.

"Anna Kurnikovová byla v akademii pojmem a já jsem k ní od prvopočátku byla přirovnávána. Protože jsme byly obě Rusky a protože jsme byly obě blond. A jak jsem stárla, tyhle příměry byly ještě častější a já je nesnášela," napsala Šarapovová.

Ta s rodinou zamířila z Ruska za moře, když jí bylo sedm. Kurnikovová ve svých deseti.

Moskevská rodačka si užívala celosvětové popularity, kariéru ale ukončila kvůli problémům s páteří už ve dvaadvaceti, jejím maximem v singlu zůstal post světové osmičky a semifinále Wimbledonu z roku 1997. Tehdy jí bylo šestnáct let a v All England Clubu vypadla před branami finále s pozdější šampionkou Martinou Hingisovou, finálovou přemožitelkou Češky Jany Novotné.

Šarapovová její tenisové úspěchy mnohonásobně překonala.

Nasbírala pět grandslamových titulů, strávila 21 týdnů na postu světové jedničky, získala stříbro na olympiádě v Londýně a jednou ovládla Turnaj mistryň i Fed Cup.