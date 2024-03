O podvodech nikdo netušil, všichni jsme šokovaní, řekl dočasný prezident tenisu

Když výkonný výbor Českého tenisového svazu jmenoval dočasně do čela Jana Stočese, dosavadní sportovní ředitel nad tím dlouho nepřemýšlel. Přestože se nepovažuje za funkcionáře, chce pomoci svému sportu v těžkých časech a zajistit jeho další fungování. Bude se plně řídit radami právníků.

Příští týden ho čekají schůzky s představiteli Národní sportovní agentury i se sponzory. Novinářům řekl, že o údajném nezákonném počínání obviněného prezidenta Kaderky nevěděl. Svou pozici považuje za dočasnou.

"Dlouho jsem nad tím nepřemýšlel. Myslím, že to byla to jediná šance, jak udržet český tenis v chodu. Tenis celoživotně miluju, chci ho udržet," uvedl Stočes, který ve svazu pracuje jako sportovní ředitel od roku 2020.

"Za čtyři roky mého působení ve sportovním úseku se udělalo spoustu práce. Kluci se vrátili na špičku. Dělám to proto, aby tenis fungoval a nezastavilo se to," doplnil.

O možných podvodech se státními dotacemi, z nichž je viněný Kaderka, nevěděl.

"To netušil nikdo. Jsou z toho všichni šokovaní. Komunikuje se mnou Tennis Europe (jejíž je Kaderka prezidentem) či ITF. Dodneška ale toho moc nevíme. To, co vy víte z médií, tak my víme to stejné," podotkl.

"Distancovat se určitě nebudu. Nastoupil jsem ale do svazu dělat sport. Nemám spojitosti s věcmi, které se teď řeší. Jsem na straně sportu, řeším sport a k tomu potřebuju kluby, trenéry a turnaje," uvedl.

Pro zajištění dalšího financování bude jednat příští týden s předsedou Národní sportovní agentury Ondřejem Šebkem.

"S absolutní pokorou budu poslouchat, co mi řekne, co bychom měli udělat, a budeme se snažit na to reagovat, aby bylo vše správně, NSA to uznala a svaz mohl dál fungovat. Velice srdečně je o to požádám a pak se s advokáty postaráme o to, aby bylo po právní stránce všechno na tisíc procent," řekl Stočes.

Právě radami právníků se bude řídit. Sám se vnímá jako člověk od sportu, nikoliv od stolu. Stočes v minulosti působil také jako trenér bývalé světové čtyřky Rainera Schüttlera z Německa či deblové jedničky Poláka Lukasze Kubota. V roce 2017 byl vyhlášen nejlepším trenérem mužské organizace ATP.

S nastalou situací a novou rolí funkcionáře se nyní ještě vyrovnává. "Nikdy jsem nic takového nezažil. Před začátkem tiskovky jsem si připadal trochu jako malý kluk, když jede na mistrovství republiky mladších žáků. Chci, aby ale český tenis fungoval a nic se nezastavilo. S tím, že na tu dočasnou dobu si k sobě beru advokátní kancelář, která bude absolutně vše hlídat a já bez ní neudělám jediný krok. Jsem sporťák, ne funkcionář nebo právník. Chci, aby všechny kroky řídila advokátní kancelář," doplnil Stočes.

Jednat bude také se sponzory a partnery. Právě podpora generálního sponzora společnosti Agel pro něj byla jedním z důvodů, proč novou pozici přijal. "V příštích dnech proběhne jednání s majitelem. Jeho osobní podpora pro mě měla obrovskou hodnotu," uvedl Stočes.

Plánuje být ve funkci dočasně. "V tuhle chvíli to beru tak, že jdu pomoci českému tenisu. Nemám plány, že budu něco vést. Budu to dělat, dokud to bude potřeba. A pak se vrátím ke svému sportu," řekl.

Uvedl, že by současná situace neměla mít vliv na plánovaném pořádání mezinárodního turnaje v Říčanech. Ten se má uskutečnit od 11. do 17. března.

"S majitelem se musíme sejít hned začátkem příštího týdne. Musí u toho být právní zástupci, NSA nám musí říct, co máme udělat. Turnaj budou muset pořádat svazoví zaměstnanci plus, pokud nám Říčany navrhnou, jejich externí lidi, aby bylo vše korektně udělané. Tohle celé je zásadní vzkaz do hnutí, oddílů, trenérům a tak dále, že tenis dál funguje," dodal Stočes.