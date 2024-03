Má se stát nejlépe placeným českým bekem historie. V NHL řeší Hronkovu megasmlouvu

Filipa Hronka čeká výrazné zvýšení platu. Tak výrazné, že by se měl stát nejlépe placeným českým obráncem v historii hokejové NHL, alespoň na první pohled.

Šestadvacetiletý Hronek sice v aktuální základní části NHL neudržel průměr bod na zápas, ale s icetimem 23:40 stále patří k oporám vancouverských Canucks.

Po 70 zápasech má na kontě 45 bodů (5+40) a poprvé v kariéře by mohl zdolat padesátibodovou hranici. To se v historii soutěže povedlo jen třem českým bekům - Romanu Hamrlíkovi, Marku Židlickému a Tomáši Kaberlemu. Ten to zvládl dokonce třikrát a díky 67 bodům v povýlukovém ročníku 2005/06 stanovil české maximum mezi zadáky.

Svou životní sezonu, kterou navazuje na zmíněné legendy, si Hronek nemohl načasovat lépe, neboť v létě mu končí tříletá smlouva s ročním platem v průměru 4,4 milionu dolarů.

Je jasné, že další kontrakt bude mnohem lukrativnější, na české poměry monstrózní.

Jednání už začala. Generální manažer Vancouveru Patrik Allvin před dvěma týdny avizoval, že chce Hronka, potenciálního chráněného volného hráče, udržet a že už se dal do práce. "Předložili jsme mu nabídku smlouvy, která je podle nás fér," řekl stanici Sportsnet.

Podrobnosti prozradit nechtěl, nicméně podle novináře Irfaana Gaffara se mělo jednat o osmiletou smlouvu na 52 až 54 milionů dolarů, to dělá roční gáži 6,5 až 6,75 milionu.

"Mám za to, že hráč a jeho agent (Allan Walsh - pozn. red.) to nepřijali úplně dobře," dodal novinář v podcastu Sekeres and Price.

Není jasné, kolik žádá Hronkova strana, ale zámořská média spekulují o více než osmi milionech ročně.

Insider Elliotte Friedman nicméně očekává, že k dohodě nakonec dojde.

"Nevidím důvod, proč by tomu tak nemělo být," prohlásil v podcastu Donnie and Dhali. "Zásadní problém může nastat jen v případě, že Hronek bude za každou cenu chtít příliš. Maximální částka, která přijde vhod oběma stranám, je podle mě kolem 7,5 milionu dolarů ročně."

Zámořští novináři se zpravidla shodují, že Hronek by pod platovým stropem neměl zabírat víc než 7,85 milionu.

Přesně tolik totiž v průměru bere jiný vancouverský bek Quinn Hughes, který s více než bodem na zápas a celkově fantastickými statistikami míří za Norris Trophy pro nejlepšího obránce ligy.

Hronek vedle kapitána Hughese dlouhodobě nastupuje, skvěle si sedli už na začátku sezony. Padají ovšem námitky, že v jiné konstelaci by 26letý Čech pohasl.

"Hronek je samozřejmě skvělý bek, ale nejsem si úplně jistý, zda by dokázal vést svůj vlastní obranný pár," poznamenal novinář Gaffar.

Co se týče smlouvy pro českého beka, 7,5milionovou roční gáži považuje za "více než fér".

I s nižší částkou se ale Hronek stane nejlépe placeným českým obráncem v historii NHL. Stávající jedničkou je Hamrlík, jenž v letech 2007 až 2011 zabíral pod platovým stropem Montrealu 5,5 milionu dolarů.

Jen je nutno dodat, že po započtení inflace si Hamrlík z dnešního pohledu přišel v prvním roce kontraktu na víc než osm milionů, tedy částku, kterou teď údajně požaduje Hronek.