Když Ovečkin nemá ponětí, co dělat. Ruská hvězda v play off vyhořela, kouč ji sesadil

Po čase opět působil, jako by už nestíhal držet krok s elitou. Osmatřicetiletý hokejový střelec Alexandr Ovečkin prožil nejhorší play off v zámořské kariéře. Dohrával ho v ústranní.

Ovečkin vzbudil pochyby už na začátku sezony. V jednu chvíli to vypadalo, že bude rád za dvouciferný počet branek. On, kanonýr, který byl i po třicítce zvyklý na 40 nebo 50gólové ročníky.

Nakonec se ale zmátořil.

V posledních 36 zápasech základní části nasbíral 36 bodů a z toho 23 branek. Celkově tak skončil na 31 trefách. Meziročně sice šlo o jedenáctigólový propad, ale hrozící katastrofa se nekonala.

Washington i díky úctyhodnému vzedmutí svého kapitána proklouzl na poslední chvíli do bojů o Stanley Cup.

V nich ale dlouho nevydržel. Sérii prvního kola proti favorizovaným Rangers prohrál jasně 0:4 na zápasy.

Ovečkin tentokrát nebyl tažnou silou mužstva jako v napínavém závěru základní části, ale spíš přítěží. Ve čtyřech startech nebodoval, což se mu v sérii play off NHL stalo vůbec poprvé, vystřelil jen pětkrát (v prvním a čtvrtém zápase ani jednou) a skončil na dvou minusových bodech.

"Vypadá, že není ve své kůži, trápí se," řekl trenér Washingtonu Spencer Carbery na rovinu v průběhu série.

Ovečkina nakonec "uklidil" do ústranní. Ruský křídelník odehrál čtvrté klání mimo první dvě lajny a při hře pět na pět strávil na ledě jen 11 minut a 22 sekund, což mu mezi útočníky-spoluhráči stačilo pouze na deváté místo. U Ovečkina něco nezvyklého, zvlášť v klíčovém zápase.

Kdo ale prošedivělého střelce proti Rangers viděl, těžko mohl něco namítat.

"Je to hodně chytrý hráč, jenže postává a nehýbe se," zhodnotil Ovečkina jeden z jeho bývalých trenérů Bruce Boudreau pro web The Athletic. "Podobné to bylo na začátku sezony, kdy jsem měl nutkání jít za ním do šatny a promluvit s ním, protože on vážně akorát čekal, až k němu hra dojde, místo aby ji sám vyhledával a vytvářel."

Vrcholem byl moment ve druhém klání, kdy Ovečkin, nejevící známky pohybu, přišel o kotouč při vlastní přesilovce, což vyústilo - jak se nakonec ukázalo - v rozhodující branku Rangers.

"Nejenže byl Ovi zpomalený, on ani neměl ponětí, co po ztrátě puku dělat," kroutil hlavou Boudreau. "Místo toho, aby se stáhl k hráči, který posléze skóroval (ke K'Andremu Millerovi - pozn. red.), tak honil chlápka, který mu vzal puk, až za bránu. Tohle je Oviho 19. rok v lize. Nefunguje to tak, že když ztratíte kontrolu nad kotoučem, jdete se za ním honit."

Sám Ovečkin se po vyřazení na nic nevymlouval, zdravotně byl prý v pořádku. "Vina je na mně. Nehrál jsem dobře a je na nic, že končíme takhle," prohlásil.

Ve Washingtonu má smlouvu ještě na dva roky, ale protože klub skomírá, je otázkou, jestli si play off NHL ještě někdy zahraje. A jestli v něm vlastně má co nabídnout.