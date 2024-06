Syn další české hvězdy míří v draftu vysoko. Za Česko ale navzdory pasu hrát nemůže

Nadcházejícím draftem hokejové NHL by měl projít i bek Lukas Fischer, syn bývalého úspěšného obránce Jiřího Fischera. Od dalších nadějí s českým občanstvím se ale liší. Momentálně může reprezentovat jen Spojené státy.

Do první kola po vzoru otce Lukas s největší pravděpodobností nepronikne.

Celkově by ho ale červnová dražba talentů neměla minout. Dá se to odvodit třeba z toho, že v lednu - stejně jako kdysi otec - naskočil do zápasu nejnadějnějších hráčů CHL, která sdružuje tři elitní kanadské juniorky.

Ze čtyřicítky hokejistů, kteří se duelu zúčastnili před rokem, jich na draftu uspělo 37.

Sedmnáctiletý Fischer si pozvánku vysloužil za výkony v Sarnii, kde nakonec v 68 zápasech posbíral 34 bodů (6+28). Mezi zpravidla staršími spoluhráči skončil v týmové produktivitě šestý, dostával spoustu prostoru.

Boduje i v žebříčcích. Skauti ho zpravidla umisťují do druhého nebo třetího kola. Třeba Centrální úřad skautingu NHL ho ve finálním hodnocení zařadil na 45. příčku mezi severoamerickými bruslaři.

"Lukas odehrál silnou sezonu," prohlásil David Gregory z této organizace. "Zlepšil svou hru ve všech oblastech, působivé. Má velmi dobré hokejové IQ a na ledě se umí dobře rozhodovat, skvěle čte hru. Solidně bruslí dobře i dozadu, dokáže s každým držet krok."

"Stylem bruslení a citem pro hru mi z toho, co si pamatuju, připomíná jeho otce," dodal.

Jiří Fischer také patřil k velkým talentům, draftem dokonce prošel už na 25. pozici. Později si postupně vydřel místo v základní sestavě detroitských Red Wings. Vyhrál Stanley Cup, mistrovství světa, pořád šel nahoru. Než mu v pouhých 25 letech předčasně zhatily kariéru problémy se srdcem.

Nedlouhé poté přešel v Detroitu z ledu do kanceláře - na pozici ředitele hráčského rozvoje, kterou vykonává dodnes.

Lukas se tak narodil a vyrůstal v Michiganu, k Red Wings má blízko. Třináctku na dresu nosí kvůli slavnému centrovi Pavlu Dacjukovi a hodně sleduje obránce Moritze Seidera, současnou hvězdu klubu.

Stejně jako on by rád zářil na obou koncích kluziště. "Jsem dost důrazný a hodně mi záleží na hře v obranném pásmu, ale také rád podporuju útok," popsal se.

V očích řady skautů mu pomáhá, že se narodil 9. září, takže je jedním z nejmladších dostupných hráčů a v příštích měsících může udělat dynamičtější pokrok než mnoho ostatních. Kdyby přišel na svět jen o týden později, týkal by se ho až draft 2025.

Scott Wheeler z online deníku The Athletic vidí ve Fischerovi možného solidního beka do NHL a v osobním žebříčku mu přisoudil 57. místo, tedy druhé kolo.

"Je vysoký, dobře brání, hraje tvrdě a je dost pohyblivý. Také je to podle všeho charakterově skvělý kluk, kterého v týmu chcete," napsal Wheeler.

Česká reprezentace však na Fischera musí zapomenout, alespoň pro tuto chvíli.

Nadaný obránce s dvojím občanstvím zatím na akcích hokejové federace IIHF nereprezentoval nikoho, ale momentálně má jen jednu možnost - Spojené státy.

V Česku totiž po desátých narozeninách neodehrál dvě po sobě jdoucí sezony a 16 po sobě jdoucích měsíců.

Nejde zdaleka o první takový případ. Loni prošel draftem NHL syn jiné české hvězdy, Radka Bonka. I Oliver má dvojí občanství, ale může nastoupit jen za Kanadu, což už se mu ostatně povedlo.

Fischer měl k reprezentování USA nejblíž, když pronikl do širší nominace na poslední Hlinka Gretzky Cup. Finální nominaci si ale nevybojoval.