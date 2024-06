Oilers chtějí vzkřísit slavnou dynastii. Prim v ní hrál Gretzy, zářil i český útočník

Program finále Stanley Cupu

1. zápas: sobota 8. června 20:00 ET (ne 2:00 SELČ)

2. zápas: pondělí 10. června 20:00 ET (út 2:00 SELČ)

3. zápas: čtvrtek 13. června 20:00 ET (pá 2:00 SELČ)

4. zápas: sobota 15. června 20:00 ET (ne 2:00 SELČ)

případný 5. zápas: úterý 18. června 20:00 ET (st 2:00 SELČ)

případný 6. zápas: pátek 21. června 20:00 ET (so 2:00 SELČ)

případný 7. zápas: pondělí 24. června 20:00 ET (út 2:00 SELČ)