Nesmíte vycházet, hrozí záplavy. Češkám ve španělské Málaze zvonily mobily

Tenistka Marie Bouzková se cítí před finálovým turnajem o Pohár Billie Jean Kingové v dobré formě. Navzdory deštivému počasí a dnešnímu odloženému programu v Málaze si atmosféru v týmu užívá.

V on-line rozhovoru s novináři řekla, že je během turnaje připravená nastoupit i do čtyřhry po boku Kateřiny Siniakové.

"Včera večer začaly zvonit mobily, že v této zóně hrozí zaplavení a že budou silné deště. A že nesmíme vycházet," řekla Bouzková k situaci ve Španělsku, kvůli níž byl dnes odložen i plánovaný zápas domácích tenistek s Polskem. Ten by se měl odehrát v pátek, vítězky se o den později utkají ve čtvrtfinále právě s Českem.

Bouzková dorazila do Málagy v úterý odpoledne. Letěla po vlastní ose z Floridy a po příletu si stihla zatrénovat s reprezentační spoluhráčkou Dominikou Šalkovou. "Tím, že nám dnes odpadly tréninky na celý den, si toho o to víc vážíme, že jsme včera měly kurt pro sebe. Jsem ráda, že mohu být znovu v týmu. Jako vždycky je tady super atmosféra," řekla Bouzková.

Ve Španělsku je s ní trenér Jiří Novák, s nímž Bouzková od léta spolupracuje. Přítomnost bývalé světové pětky ocenil i kapitán Petr Pála. "Jirka byl fantastický týmový hráč, takže má spoustu zkušeností na rozdávání. Je to paráda, seděli jsme spolu v letadle, dlouho jsme se neviděli," řekl Pála.

Bouzková sehrála poslední turnaj před necelými dvěma týdny, v čínském Ťiou-ťiangu se dostala do semifinále. V něm nestačila na pozdější vítězku Švýcarku Viktoriju Golubicovou.

"Po Asii jsem měla pár dnů na odpočinek, což bylo fajn. Načerpala jsem síly a mentálně si odpočinula. Přiletěla jsem sem natěšená. V týmu jsme dobře naladění, je to velké plus. Včera jsem se cítila dobře. Formu mám snad dobrou," podotkla Bouzková.

Šestadvacetiletá hráčka, které patří v žebříčku WTA 45. místo, je připravená i na nasazení do čtyřhry. V ní by mohla bojovat po boku Siniakové, která letos vyhrála v deblu Roland Garros, Wimbledon a naposledy se dostala do finále Turnaje mistryň v Rijádu.

"Určitě bych se na to těšila. Byla by to pro mě super zkušenost zahrát si s Katkou. V Asii jsem se jí ptala, zda bychom si mohly debla dát, ale nevyšlo to. Už byla domluvená s jinými holkami. Snad bychom ale byly super tým," doplnila Bouzková.