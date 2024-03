"Nenáviděl jsem tě." Hertl popsal, jak se najednou stal miláčkem fanoušků Vegas

Útočník Tomáš Hertl by se mohl po únorové operaci kolena vrátit brzy na led. Český hokejista se těší, že pomůže svému novému týmu Vegas, kam byl v pátek vyměněn ze San Jose, upevnit pozici v Západní konferenci.

Golden Knights jsou v aktuálním pořadí posledním postupujícím do play off.

"Pomalu už se vrátím na led. Jen se potřebuji ujistit, že můj stav je stoprocentní," prohlásil Hertl.

"Myslím, že už třeba za týden, nebo tak nějak, budeme moct být při těchto odhadech přesnější," doplnil útočník, jenž hrál naposledy začátkem února ve finále Utkání hvězd NHL.

Před měsícem se podrobil operaci, při níž si nechal vyčistit chrupavku. "Co se kolena týká, cítím se opravdu dobře. Každým dnem je silnější a silnější," pochvaloval si český forvard.

"Poprvé mě viděli i trenéři z klubu a mám z toho vážně dobrý pocit. Byli spokojení s tím, v jakém stavu mé koleno je," prozradil Hertl.

Působiště v NHL změnil poprvé. V průběhu jedenácté sezony ve službách Sharks, k nimž ho vázala osmiletá smlouva až do roku 2030 na 65,1 milionu dolarů.

Po překvapivé výměně se sžívá s novým prostředím a poznává z druhé strany rivalitu mezi oběma kluby.

Podívejte se na sestřih nejlepších gólů Tomáše Hertla v San Jose:

"Vždy jsem si jí užíval. Pokaždé toužíte vyhrát. A já se nemůžu dočkat, až si to zkusím tady," prohlásil Hertl.

"Je to pro mě také motivace navíc, abych se co možná nejdříve vrátil na led a pomohl týmu vyhrát pro naše fanoušky pár zápasů," řekl třicetiletý centr.

V neděli absolvoval v luxusním resortu Wynn Las Vegas slavnostní večer, při němž se dostal do kontaktu s příznivci Golden Knights.

"Spousta fanoušků říkala: Před třemi dny jsem tě nenáviděl. Teď tě miluju," smál se Hertl.

S otevřenou náručí ho přijala kabina obhájců Stanley Cupu. "Za těch sedm let, co jsem tady, jsem se proti němu něco nahrál," podotkl útočník William Karlsson, jenž patří od vstupu klubu do NHL mezi jeho klíčové opory.

"Jde o výborného hráče, který náš tým ještě posune dál. Tohle pro nás byla vážně dobrá výměna," liboval si Švéd.

Hertl znovu zopakoval, že souhlasil s transakcí proto, aby měl šanci zabojovat o titul. "Bylo samozřejmě těžké opustit San Jose, ale nemohl jsem říct ne… Je mi třicet a pořád toho můžu týmu hodně dát," věří si.

"Jenže San Jose je teď prostě někde jinde, v jiné fázi. Tady ve Vegas víte, že můžete vyhrát teď, příští rok nebo třeba pak ten další. A jako hráč prostě chcete Stanley Cup vyhrát," vysvětlil.

Věří, že má mužstvu co nabídnout. "Dokážu být všestranným hráčem na obou stranách kluziště, podržet puk a něco vytvořit, připravit šance ostatním, ale také dát sám pár gólů," popsal sám sebe.

Hertl je připravený na každou roli, v níž ho bude kouč Bruce Cassidy potřebovat. "Za ty roky jsem hrál oslabení i přesilovky, takže udělám cokoliv, co po mně bude trenér chtít," slíbil.

"Nekoukám na body nebo cokoliv jiného. Zajímá mě jen, abychom vyhráli každý zápas, do kterého zasáhnu. To je to nejdůležitější, o co doopravdy jde. Můžu hodně pomoci na ledě, ale myslím, že stejně tak můžu být jedním z lídrů i mimo něj. Nebojím se promluvit k týmu. Chci se tady usadit a být jedním z lídrů mužstva," dodal Hertl.