Nejtěžší možný los: Fotbalovou jednadvacítku v play off o Euro čeká Belgie

Česká fotbalová reprezentace do 21 let se v listopadovém play off o postup na mistrovství Evropy 2025 na Slovensku utká s Belgií. Los v Nyonu rozhodl o tom, že tým trenéra Jana Suchopárka narazí na papírově nejsilnějšího možného soupeře. Zbývající dvě dvojice baráže tvoří Finsko - Norsko a Gruzie - Chorvatsko.

"Lvíčata" zakončila svoji kvalifikační skupinu úterní výhrou 3:0 nad Litvou v Hradci Králové, což byl nutný předpoklad k posunu na konečné druhé místo ve skupině I. Šampionát bude v příštím roce hostit od 11. do 28. června Slovensko. Vedle pořadatelské země mají účast na turnaji jistou také dánští vítězové "české" kvalifikační skupiny, obhájce trofeje Anglie, Francie, Německo, Itálie, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Španělsko a Ukrajina. Francie, Ukrajina a Polsko postoupily jako tři týmy s nejlepší bilancí z druhých míst kvalifikačních skupin. Poslední tři účastníci turnaje vzejdou z barážových zápasů. Při losu neplatilo žádné nasazení, Češi sehrají první zápas venku a odvetu doma. Mladí Belgičané, které si za soupeře nepřál kapitán týmu Václav Sejk, za sebou ve skupině B nechali Skotsko a Maďarsko shodně o tři body. V deseti zápasech šestkrát vyhráli, jednou remizovali a třikrát prohráli. Na vítězné Španělsko ztratili devět bodů. Střelecky je se čtyřmi góly táhl útočník Olaigbe Kazeem z Cercle Bruggy. Dvojzápas play off je vyhrazen na reprezentační okno od 11. do 19. listopadu letošního roku, přesné termíny i místa konání utkání budou potvrzeny později. Dá se očekávat, že Suchopárkův tým doma opět nastoupí v Hradci Králové.