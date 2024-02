Nejlepší výsledek v sezoně. Ledecká dojela ve sjezdu v Crans Montaně čtrnáctá

Lyžařka Ester Ledecká obsadila při druhém startu ve Světovém poháru po nemoci 14. místo ve sjezdu v Crans Montaně. Pro trojnásobnou olympijskou šampionku je to v této disciplíně nejlepší výsledek v sezoně. V pátek byla v prvním sjezdu ve švýcarském zimním středisku sedmnáctá.

Závod ovládly Italky. Z premiérového vítězství ve sjezdu se radovala Marta Bassinová a celkově si připsala sedmý triumf v SP. Druhá skončila s odstupem 54 setin Federica Brignoneová. Stupně vítězů doplnila vedoucí žena celkového pořadí seriálu Lara Gutová-Behramiová, která se ujala vedení i v hodnocení sjezdu. Domácí favoritka na vítězku ztratila už více než sekundu.

"Dnešní sjezd byl fajn, myslím, že jsem se zase o kousek zlepšila. Jak v jízdě, tak výsledkově. Pořád ale mám spoustu věcí, na nichž musím zapracovat. A zabojovat, abych měla lepší startovní číslo, protože dneska rozhodně nebyla výhoda jet takhle pozdě," řekla Ledecká v nahrávce pro média.

Trať totiž dostává zabrat i kvůli teplému počasí. "Na rovině mě rozhodily boule, které jsem tam ani včera ani předevčírem necítila. To mě docela překvapilo," dodala česká lyžařka s tím, že se těší na nedělní superobří slalom, který senzačně vyhrála před šesti lety na olympijských hrách v Pchjongčchangu.

Životní čtvrté místo vybojovala Elvedina Muzaferijaová. Čtyřiadvacetiletá lyžařka z Bosny byla na trati o 1,22 sekundy pomalejší než Bassinová a od medaile ji dělilo 11 setin. Dosud bylo jejím nejlepším výsledkem v SP 14. místo v lednovém super-G v Cortině d'Ampezzo, ve sjezdu si maximum posunula pátečním 18. místem.

Třetí příčkou po pátečním triumfu si Gutová-Behramiová upevnila vedení v seriálu. Před Američankou Mikaelou Shiffrinovou, která po pádu v Cortině d'Ampezzo stále nezávodí, vede už o 165 bodů. Útočí i na premiérový triumf v hodnocení sjezdu, v němž předstihla Italku Sofii Goggiaovou, pro niž kvůli zlomenině nohy sezona předčasně skončila. Před třetí Stephanií Venierovou má náskok 68 bodů.

Ledecká v elitním seriálu nezávodila od 27. ledna, kdy nedokončila sjezd v Cortině d'Ampezzo. O den později kvůli vleklé viróze nenastoupila do superobřího slalomu a odjela se léčit do Mnichova. V hodnocení sjezdu jí aktuálně patří 24. místo, v celkovém pořadí SP figuruje na 56. pozici.

SP ve sjezdovém lyžování v Crans Montaně (Švýcarsko):

Ženy - sjezd: 1. Bassinová 1:26,84, 2. Brignoneová (obě It.) -0,54, 3. Gutová-Behramiová (Švýc.) -1,11, 4. Muzaferijová (Bosna a Herc.) -1,22, 5. Pirovanová (It.) -1,24, 6. Rädlerová (Rak.) -1,25, …14. Ledecká -1,95. Průběžné pořadí sjezdu (po 7 z 9 závodů): 1. Gutová-Behramiová 369, 2. Goggiaová (It.) 350, 3. Venierová 301, 4. Hütterová (obě (Rak.) 297, 5. Fluryová (Švýc.) 275, 6. Brignoneová 252, …24. Ledecká 63. Průběžné pořadí SP (po 30 z 41 závodů): 1. Gutová-Behramiová 1374, 2. Shiffrinová (USA) 1209, 3. Brignoneová 1048, 4. Vlhová (SR) 802, 5. Goggiaová 792, 6. Hectorová (Švéd.) 780, …56. Ledecká 108, 68. Dubovská 73, 113. Jelínková (obě ČR) 9.