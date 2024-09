Nejlépe placeným hokejistou světa bude Němec. Ročně si vydělá 14 milionů dolarů

Německý hokejový útočník Leon Draisaitl prodloužil o osm let smlouvu s Edmontonem a s průměrem 14 milionů dolarů ročně (zhruba 318 milionů korun) bude nejlépe placeným hráčem NHL.

Nový kontrakt, který vstoupí v platnost od sezony 2025/26, mu zaručí celkový příjem 112 milionů dolarů. Uvedl to klubový web Oilers.

Draisaitl předčí amerického střelce Austona Matthewse z Toronta, jehož čtyřletá smlouva pro platový strop Maple Leafs přináší zátěž 13,25 milionu dolarů (301 milionů korun). Ta Draisaitlova bude nově nejvyšší v historii NHL od zavedení platového stropu.

Osmadvacetiletému Draisaitlovi vstoupí s letošním finalistou Stanleyova poháru v platnost poslední rok osmiletého kontraktu na 68 milionů dolarů, tedy v průměru 8,5 milionu ročně. Po jeho vypršení se mohl stát nechráněným volným hráčem.

"Je to historický den pro Edmonton Oilers," řekl generální manažer Stan Bowman. "Leon je spjatý s naším týmem, městem a fanoušky Oilers kdekoliv. Jeho touha vrátit Stanley Cup do Edmontonu je středobodem všeho, co dělá. Na ledě i mimo něj," dodal.

V uplynulé sezoně byl Draisaitl sedmým nejproduktivnějším hráčem NHL se 106 body za 41 branek a 65 asistencí z 81 zápasů. V play off se zařadil na třetí místo s 31 body za 10 gólů a 21 přihrávek z 25 utkání. Oilers ve finále Stanley Cupu podlehli Floridě 3:4 na zápasy.

Edmonton draftoval Draisaitla jako trojku v roce 2014 a za 11 sezon za Oilers nasbíral ve 719 duelech 850 bodů (347+503). V 74 utkáních play off zaznamenal 108 bodů (41+67). V sezoně 2019/20 získal Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče NHL, Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče a Ted Lindsay Award pro nejlepšího hráče podle Hráčské asociace NHLPA.

Kapitán a hlavní hvězda Edmontonu Connor McDavid má ještě na dvě sezony platnou osmiletou smlouvu na 100 milionů dolarů, tedy v průměru na 12,5 milionu dolarů.