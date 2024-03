"Nechci, aby tak trpěla." Španělka bude hrát proti Sabalenkové, které zemřel partner

Španělská tenistka Paula Badosaová zvládla v úvodním kole turnaje v Miami náročný duel s bývalou světovou jedničkou Simonou Halepovou vracející se po dopingové pauze a před sebou má psychicky ještě náročnější duel s kamarádkou Arynou Sabalenkovou.

Běloruská tenistka je odhodlaná na Floridě hrát navzdory pondělnímu úmrtí přítele Konstantina Kolcova, který podle miamské policie spáchal sebevraždu.

Badosaová po zápase s Halepovou, kterou po obratu zdolala 1:6, 6:4 6:3, přiznala, že se Sabalenkovou za posledních 24 hodin několikrát mluvila.

Nadcházející zápas se světovou dvojkou, která měla v úvodním kole volný los, vzhledem k okolnostem označila za těžkou výzvu, hlavně z hlediska psychiky.

"Samozřejmě vím, čím si prochází. Včera (v pondělí) jsem s ní opakovaně mluvila a dnes ráno znovu. Znám celou situaci, vím, co se děje," řekla k tragické události.

"I pro mě je hodně stresující tím vším procházet, protože koneckonců je to moje nejlepší kamarádka a nechci, aby tak trpěla," doplnila.

Úvodní zápas s Halepovou, která dostala od pořadatelů divokou kartu poté, co sportovní arbitrážní soud CAS po odvolání zkrátil její čtyřletý dopingový trest na devět měsíců, považuje Badosaová za těžkou prověrku

"Vůbec se mi to nelíbilo, abych byla upřímná," komentovala náročný los. "I kdyby byla Simona deset let bez zápasů, pořád je to Simona. Je to skvělá hráčka, má za sebou množství výher. Myslím, že bude zase zpátky na vrcholu," dodala na adresu soupeřky.