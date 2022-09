Nečekal jsem, že se budeme trápit tak dlouho, divil se trenér Slováků po blamáži

Neúspěšnou premiéru na lavičce slovenské fotbalové reprezentace má za sebou italský trenér Francesco Calzona. Jeho svěřenci ve čtvrtečním duelu skupiny C3 Ligy národů podlehli doma Ázerbájdžánu gólem v nastavení 1:2. Calzona si myslí, že tým Slovenska potřebuje přestavbu, výkon ve druhém poločase mu však dává naději do budoucna.

Calzona postavil základní jedenáctku z mladých hráčů. "Tato reprezentace potřebuje rekonstrukci a já nemám čas na vyčkávání. Starší hráči, kteří zůstali na lavičce, byli ochotní obětovat se. Uvědomuju si, že začal nový cyklus. Ale starší hráče určitě využijeme v dalších zápasech," citoval Calzonu web sport.aktuality.sk.

Nezamlouval se mu první poločas, po němž jeho tým prohrával 0:1. "Kdybychom měli k dispozici ještě o čtyři dny víc na přípravu, tak by první poločas takto určitě nevypadal. Všechno je to jen otázka času. Očekával jsem, že přijdou momenty, kdy se na hřišti budeme trápit. Ale že to bude až 45 minut, jsem nepředpokládal," uvedl třiapadesátiletý Ital.

Za domácí Slováky srovnal v závěrečném nastavení z penalty plzeňský záložník Erik Jirka, ale hosté vzápětí odpověděli a z Trnavy si odvezli tři body. "Byla to úplně školácká chyba a naivita. Hráči se koncentrovali na svoje pozice, ale ne na míč, o nějž se měli starat. Bylo to banální selhání. Něco takového se mužstvu, jakým je Slovensko, nemůže stávat," prohlásil někdejší dlouholetý asistent v Neapoli.

"Pozitivem je, že hráči chtějí pracovat, zlepšovat se a poslouchat moje pokyny, takže určitě je tu naděje na zlepšení. Výkon byl lepší a lepší a sami jste mohli vidět, že druhý poločas byl celkem slušný. Nezasloužili jsme si prohrát," konstatoval Calzona, jehož výběr je ve skupině Ligy národů třetí.