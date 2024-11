Nadal prohrál jen v Brně, potom už nikdy. Památný duel přinesl "strašnou dřinu"

Španělská Málaga se připravuje na velké loučení. Jedna z největších osobností historie tenisu v následujících dnech ukončí svou profesionální kariéru, Rafael Nadal řekne definitivní sbohem v rámci závěrečného play off Davis Cupu. V "národním dresu" má přitom španělský gigant unikátní bilanci, během celé kariéry v týmové soutěži prohrál jedinou dvouhru: před dvaceti lety na brněnském výstavišti.

Právě Brno na začátku února 2004 hostilo daviscupovou premiéru slibného juniora Rafaela Nadala.

Jméno tehdy sedmnáctiletého chlapce už v tenisových kruzích začínalo rezonovat a čeští fanoušci měli jedinečnou možnost podívat se živě na jednu z možných hvězd budoucnosti. A byli svědky skvělého představení.

Nadalův duel s českou jedničkou, jasně favorizovaným Jiřím Novákem, přinesl úpornou bitvu, během které ale mladičký Španěl nakonec nezískal ani set. Padl po setech 6:7, 3:6, 6:7.

Od chvíle, kdy Novákovi u sítě podal ruku, už ale v Davisově poháru dvouhru nikdy neprohrál.

Hned za dva dny začal nevídanou sérii skalpem Radka Štěpánka a na konci sezony nakonec zvedal se svými krajany slavnou "salátovou mísu". Ve finále přispěl senzačním vítězstvím nad americkou jedničkou Andym Roddickem.

Davis Cup potom vyhrál ještě čtyřikrát, v singlu dosud nashromáždil bilanci 29 vítězství a jedné porážky. Získal dvaadvacet grandslamových titulů a stal se jedním z nejlepších tenistů všech dob.

Kariéru uzavře osmatřicetiletý velikán symbolicky, právě v Davis Cupu. A i když si není jistý, jestli vůbec nastoupí, svět tenisu se třese zvědavostí, zda Čech Novák zůstane už navždy jediným přemožitelem Nadala v tradiční týmové soutěži.

"Nechci říct, že by to tehdy byla nějaká náhoda, ale on teprve začínal a já byl v nejlepším věku, hrál jsem nejlepší tenis svého života," vyprávěl Novák před časem deníku Aktuálně.cz.

V Brně s Nadalem nebojoval poprvé. Už moc dobře věděl, co je nastupující mladík s indiánskou vizáží zač.

"Poprvé jsem ho potkal asi měsíc před tím v Aucklandu, kde se mi vždycky hodně dařilo. Došel jsem do semifinále a najednou koukám, že hraju proti nějakému juniorovi. Viděl jsem ho poprvé v životě. Přišli jsme na kurt a on mi nedal žádnou šanci. 1:6, 3:6. Říkal jsem si, tak ten je neskutečný," zavzpomínal bývalý pátý hráč světového žebříčku.

V Brně mu porážku vrátil, i proto, jak vážně bral reprezentační "povinnosti".

"Pro mě byl Davis Cup nejvíc, vždycky se mi v něm dařilo, vybičoval jsem se k těm nejlepším výkonům. Navíc se v Brně hrálo na strašně rychlém povrchu, což pro mě byla dost velká výhoda. Nadalův šálek kávy to nebyl. I tak to bylo hrozně těžké, strašná dřina. Hrály se dva tie-breaky a rozhodovalo pár míčů," popsal Novák.

V roce 2004 si ani vzdáleně nedokázal představit, co všechno Nadal v budoucnu dokáže.

"Ani náhodou. V tu dobu pro nás byl absolutní legendou Pete Sampras. Tehdy panoval obecný názor, že jeho čtrnáct grandslamů už nikdo nemůže překonat. A podívejte se. Sampras je najednou v historických tabulkách s velkou ztrátou čtvrtý. Co dokázali Nadal, Federer a Djokovič je naprosto neuvěřitelné a nikdo si v tu dobu nic podobného nedokázal představit," uvedl semifinalista Australian Open 2002.