Nábojů mám dost do konce života, říká hrdina Procházka. Za lehkovážnost dostával rány

Jeden až dva měsíce odpočinek, dokončení vysokoškolského studia a poté příprava na další zápas na začátku druhé poloviny roku, tak vypadají nejbližší plány předního českého MMA bojovníka Jiřího Procházky. Po nedělní výhře nad Američanem Jamahalem Hillem zopakoval, že by se nejraději příště střetl s Alexem Pereirou z Brazílie, který jej v elitní organizaci UFC už dvakrát porazil.

Procházka bezprostředně po výhře nad Hillem v oktagonu řekl, že by se nyní rád potřetí v kariéře utkal s Pereirou a věří, že tentokrát by uspěl.

Držitele mistrovského pásu ale čeká na začátku března obhajoba titulu s Rusem Magomedem Ankalajevem.

"Chci Pereiru bez ohledu na to, zda bude mít titul. Jeho styl, jeho nastavení, hra v kleci, na to všechno teď začínám přicházet. Nacházím recept," prohlásil rodák z Hostěradic.

Neúspěšné souboje ho prý ostatně motivují a posouvají vpřed víc než výhry. "Porážka mi dává více nábojů než výhra a dvě prohry s ním mi daly tolik, že mi to stačí do konce života," vzkázal brazilskému rivalovi.

"Co to znamená konkrétně? Nechtěl bych to úplně specifikovat, ale po druhé prohře jsem začal přicházet na opravdovou hloubku meditace, opravdové duchovnosti," podotkl Procházka.

Člen brněnského Jetsaam Gymu zároveň po nezdarech s Pereirou pozměnil přípravu a trénoval sám v Japonsku a Mexiku. V podobném modelu hodlá pokračovat i nadále

"Našel jsem recept na přípravu. S týmem potřebuju trávit jen určitou část přípravy, jen tu koncentrovanou. Ne tu uvolněnější, kde se chci soustředit sám na sebe," vysvětloval brněnský fighter.

"Mám to hozené trošku jinak než ostatní zápasníci. Stačí nám spolu strávit dva tři týdny a já vím, že se dokážu připravit na jakéhokoliv soupeře," řekl Procházka.

Po vítězném zápase nad Hillem přiznal, že bezprostředně před duelem bojoval s nemocí. "Měl jsem problém s dýchacími cestami a musel jsem vynechat několik hodně náročných tréninků. Jen jsem letěl, koukal na televizi a nabíral sílu jinde," prozradil Procházka.

"Nebyl jsem šťastný, ale bylo důležité neztrácet víru," doplnil Procházka.

Za výkon v souboji s Američanem, který ukončil ve 3. kole, se ohodnotil známkou C. "Jeho útoky jsem občas bral nezodpovědně, lehkovážně. To mě stálo občas úder do obličeje. Chvílemi dominoval on," přiznal český borec.

Procházka nastoupil do zápasu s oholenou hlavou a symbolicky tím podpořil fanynku Ashley, která bojuje s rakovinou a přišla o vlasy po chemoterapii. Zároveň věnoval milion korun na podporu onkologických pacientů. Jeho příspěvek navíc dorovnal i šéf UFC Dana White.

"I díky tomu to mělo dobrou rezonanci. Jsem rád, že se to spojilo s Ashley a neholil jsem si hlavu nadarmo. Bojové sporty díky tomu mohou ukázat i důležité věci, jako je pomoc lidem kolem nás," líčil Procházka.

Nyní si chce dát volnější jeden až dva měsíce. "Pak musím dokončit magisterské studium, což bude květen, červen. To musím zvládnout. A po létě bych chtěl další zápas," vrátil se Procházka k mači s Pereirou.

Dvaatřicetiletý bojovník studuje na fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně. "Jaký jsem student? Je to kousavé. Brzy ráno vstanu, odjedu si trénink a pak si sednu ke knížkám," řekl s úsměvem.