Češi se těší na hvězdného Alcaraze. V Davis Cupu se utkají i s Austrálií a Francií

Čeští tenisté se utkají ve skupinové fázi finálového turnaje Davisova poháru s Austrálií, Francií a Španělskem. Rozhodl o tom dnešní los v Londýně.

Hrát se bude od 10. do 15. září. Skupina B se uskuteční ve Valencii, kde Češi sehráli stejnou fázi také vloni.

"Ve Valencii to určitě umíme, vloni se nám tam dařilo. Je to ale velmi silná skupina. Všichni soupeři jsou velice kvalitní ve dvouhrách i čtyřhrách. Čeká nás těžký oříšek," řekl kapitán Jaroslav Navrátil.

"Bude to však za půl roku a do té doby se může stát hodně věcí. Kluci se zatím posunují žebříčkem a hrají dobře. Doufám, že budou hrát dobře až do 10. září a pojedeme v kompletní sestavě. Uvidíme, co se s tím dá dělat," doplnil Navrátil.

Jeho výběr se dostal do skupinové fáze soutěže podruhé za sebou. V únorové kvalifikaci porazil doma Izrael 4:0 na zápasy.

Češi obhajují v Davis Cupu čtvrtfinálovou účast, vloni nestačili ve vyřazovací fázi právě na Austrálii, které podlehli 1:2.

V letech 2012 a 2013 národní tým ještě v odlišném formátu soutěž ovládl.

Zápasy ve skupině se budou hrát na tvrdém povrchu na dvě vítězství. Po dvou dvouhrách případně rozhodně čtyřhra.

Do vyřazovací fáze postoupí dva nejlepší celky tabulky. Davisův pohár vyvrcholí od 19. do 24. listopadu v Málaze.

V české sestavě by neměl chybět v pozici jedničky 27. hráč světa Jiří Lehečka. Dalšími členy by měli být Tomáš Macháč (60.), osmnáctiletý Jakub Menšík (70.) či deblista Adam Pavlásek. V únorové kvalifikaci byl součástí týmu také Vít Kopřiva.

"Tým se oproti loňsku hodně posunul. Kluci získali obrovské zkušenosti. Tehdy byli kousek od postupu do semifinále a i letos na turnajích ukazují, že jsou hráči první světové stovky. Dva se posouvají skromně do padesátky a Jirka ke dvacítce," pochvaluje si Navrátil.

"Nejedeme se jen zúčastnit. Budeme bojovat o to, abychom se opět dostali mezi osm nejlepších. Nejsou to silná slova, ale hovoří za nás výsledky z loňského a letošního roku," věří si kapitán.

Austrálie bude obhajovat finálovou účast. Ve čtvrtfinálovém souboji s Českem Macháč sice porazil Jordana Thompsona, Lehečka ale poté nestačil na Alexe de Minaura a v rozhodující čtyřhře podlehli Lehečka s Pavláskem sehrané dvojici Matthew Ebden, Max Purcell.

"Máme jim co vracet. Vloni nám chybělo pár míčů, abychom je porazili a získali velký úspěch," podotkl Navrátil.

Češi se znovu po roce utkají také se Španělskem. Vloni jej porazili ve skupinové fázi ve Valencii jasně 3:0.

Domácí reprezentaci ale tehdy chyběl wimbledonský šampion a aktuálně druhý hráč světa Carlos Alcaraz. "Ten si myslím, že nás bude letos čekat," odhadl Navrátil.

"Španělé ze čtvrtého koše jsou jedním z nejsilnějších týmů. Los je ale daný a budeme se na to muset připravit. Jedeme tam s tím, že ty zkušenosti máme. V Davis Cupu se rozdíly srovnávají. Na tu hrůzu nám vyšla alespoň Valencie a nemusíme letět do Číny, kde to také hrozilo," podotkl Navrátil.

S Francií se Češi střetnou po necelých třech letech. V roce 2021 prohráli ve skupinové fázi finálového turnaje v Innsbrucku 1:2 na zápasy.

Nejvýše postaveným hráčem soupeře je nyní patnáctý hráč světa Ugo Humbert, o pět příček za ním je Adrian Mannarino.

"Všechno jsou to soupeři s velkým jménem včetně nás. Bude rozhodovat momentální forma. Hraje se v září hned po US Open. Tou dobou budou odehrané zbývající tři grandslamy. Uvidíme," doplnil Navrátil.

Obhájci titulu Italové se utkají ve skupině A doma v Boloni s Nizozemskem, Belgií a Brazílií.

Ve skupině C, která se premiérově uskuteční v čínském městě Ču-Chaj, zabojují o postup týmy Německa, USA, Slovenska a Chile.

V déčku se v Manchesteru utkají domácí Britové, Kanaďané, Finové a Argentinci.

Los skupinové fáze finálového turnaje Davisova poháru (10. - 15. září 2024):

Skupina A (Boloňa): Itálie, Nizozemsko, Belgie, Brazílie

Skupina B (Valencie): Austrálie, Česko, Francie, Španělsko

Skupina C (Ču-Chaj): Německo, USA, Slovensko, Chile

Skupina D (Manchester): Kanada, Finsko, Velká Británie, Argentina