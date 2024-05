Nikdo se nechtěl se mnou pošťuchovat, litoval tvrďák Gudas. Na MS se ale musí krotit

Vyhlášený hokejový tvrďák Radko Gudas si na mistrovství světa zatím jen pomalu zvyká na metr rozhodčích.

Český reprezentant za první dva starty na turnaji posbíral osm trestných minut, po čtyřech proti Finsku i Norsku.

V pondělí se Švýcary už na trestnou lavici nemusel, bylo patrné, že si dává pozor.

"Je to tak. Pravidla jsou trochu jiná, takže se musím krotit," přiznal třiatřicetiletý obránce.

"Je vidět, že to rozhodčí pískají trošku přísněji. Musíme se na to soustředit a snažíme se neoslabovat tým. Snažíme se hrát tvrdě, ale v mezích," doplnil.

V utkání s Nory obdržel trest za to, že si dal na hlavu helmu, když mu spadla, místo toho, aby vystřídal.

Více si však vyčítal faul necelou minutu před koncem základní hrací doby bezbrankového duelu s Finy. "To mi nebylo na trestné lavici nejlíp. Ale kluci to odbránili skvěle," připomněla opora Anaheimu v NHL.

Jak si zvyknout na měřítko rozhodčích? "Řekl bych tak nějak metodou pokus - omyl. Rozhodčí jsou z celé Evropy, takže nechci říct, že to není stejné měřítko, ale musí si člověk zjistit, jak to pískají," dumal Gudas.

"Někdy máte hodně vyloučených ze začátku, jindy se to trochu nechává. Člověk musí znát limit. A snažit se hrát v přípustných mezích," prohlásil.

Když je na ledě, je patrné, že soupeři mají respekt, jsou opatrní, aby si je nenašel nekompromisním střetem.

"Nevím, jestli mají přímo strach, ale určitě by si to měli uvědomovat. Měli by vědět, že jsem na ledě. Nemůžu říct, že by kvůli tomu víc jezdili na druhé straně než na mojí, ale snažím se pomáhat komukoliv, kdo je na ledě. Aby soupeři věděli, že přes nás cesta nevede," usmál se.

Podobné je to i s provokacemi či bitkami. V pondělí například skončila rychle jeho výměna názorů s Nicem Hischierem.

"Určitě se nechtěl rvát. Na mě nikdo nezbyl. Jenom Nico… Nějak se mu do toho pošťuchování nechtělo," culil se Gudas.

"Navíc už vyloučili další kluky, takže kdyby byla nějaká další šarvátka, oslabili bychom tým. Myslím si, že to bylo chytré od nás obou, že jsme se do ničeho nepouštěli," uznal.

Je rád, že když je třeba, zastoupí ho jiní. Jako naposledy Ondřej Beránek. "Má to v sobě. Je to správný dříč, jde do soubojů. Je silný," ocenil Gudas spoluhráče.

"A kluk, který se s ním pral, to neměl jednoduché. Je super, jak si všichni navzájem kryjeme záda, táhneme za jeden provaz. Nikdo se nechtěl se mnou pošťuchovat, což je trochu škoda. Ale chápu, že tam neměli nikoho vyššího. Ale kluci se nedali, všichni jsou tady správní řízci," chválil.

Těší ho, když si i diváci přijdou na své, je rád, když se lidem líbí, jak česká reprezentace hraje. "Máme tady bojovný tým, který táhne za jeden provaz, což je pro mě nejdůležitější. Ať je na ledě kdokoliv, nedá se," zopakoval Gudas.

"Myslím si, že všichni se snaží, bojují jeden za druhého. Což je pro mě hlavní. Aby hra celého týmu odpovídala tomu, co se snažíme tady vytvářet. Kluci makají jeden za druhého, blokují střely. Na ledě spolu komunikujeme. Zatím jsem nadšený z toho, jaký výkon předvádíme," dodal Gudas.

Účastí na domácím MS si plní sen. "I když to možná nevypadá, užívám si to ale o trochu víc, než bych měl. Občas bych měl trochu vydechnout, než vyrazím do nějakých zákroků," řekl Gudas.

Po pondělním večerním duelu sledoval ještě zápas NHL mezi New York Rangers a Carolinou, v níž bojovali Hurricanes s útočníkem Martinem Nečasem o prodloužení série a snížili na 2:3 na zápasy.

"Viděl jsem začátek. V průběhu druhé třetiny jsem usnul. Martinovi to přeju, ale zároveň je škoda, že už není na cestě sem. Zase boj o Stanley Cup je pro něj úkol čísla jedna, takže dělá, co může… Ale už bych ho bral tady v našem týmu. Jsou to takové smíšené pocity," uvedl Gudas.