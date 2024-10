Most posune závody superbiků na květen, okruh čekají další vylepšení

Závody mistrovství světa superbiků se příští rok v Mostě pojedou v novém termínu od 16. do 18. května. Doposud se na severočeském okruhu konaly v červenci. Posun v kalendáři oznámili organizátoři na dnešní tiskové konferenci v Praze.

"Mnozí si budou říkat, že je to brzy z jara. My jsme ale rádi, že jsme tento termín získali. Budeme totiž zahajovat motoristickou sezonu v Česku a jsme rádi první," řekl předseda představenstva společnosti Autodrom Most Josef Zajíček.

Jarní termín severočeští pořadatelé kvitují i proto, že v příštím roce se do Brna vrátí závody mistrovství světa silničních motocyklů. Na Masarykově okruhu se pojede od 18. do 20. července.

"Léto bude celkově našlapané. Kdybychom v něm zůstali, fanoušek by se v tom ztrácel. Po týdnu by se jelo v Německu, Maďarsku, Rakousku, Brně a Mostě," uvedl Zajíček s poukazem na nabitý letní kalendář MotoGP.

Mostečtí zároveň jednají s promotérem superbikového MS o nové smlouvě, aby mohli závody pořádat i dalších letech. "Věříme, že ji podepíšeme ještě do konce roku," řekla ředitelka pro obchod a marketing Autodromu Jana Svobodová.

Vedle nového termínu se mohou fanoušci těšit i na další novinky. Autodrom sjednotil denní vstupné pro závod MS na 1100 korun a zrušil omezení pohybu po areálu. Všichni diváci tak budou mít přístup i do paddocku.

"V sobotu po závodě se navíc mohou projít i po startovní rovince. Cílem je nabídnout všem autentický zážitek. Fanoušci se dostanou až na asfalt, víc už to ani nejde," podotkl Zajíček.

V neděli po skončení programu poté budou mít možnost projet se po závodní dráze motorkáři se svými stroji. "Věříme, že obě aktivity, které jsme po dohodě s promotérem připravili, ještě zvýší atraktivitu závodů a přitáhnou diváky," přál si Zajíček.

Představitelé Autodromu dnes zároveň zveřejnili seznam vylepšení, která v areálu chystají. Dojde k úpravě asfaltového povrchu v několika zatáčkách, upravena budou svodidla na několika místech, chystá se nové ozvučení diváckého svahu nebo zavedení nových bezpečnostních led panelů na dráze.

"Vedle toho připravujeme také vylepšený parkovací systém. Zapracovali jsme na tom, aby nebyl tak složitý. Nechceme ucpat město a zároveň nechceme, aby fanoušek nemusel čekat hodinu, než se dostane do areálu," řekl Zajíček.

Nově bude také upraven provoz areálu, který bude končit v 18 hodin. "Poté už nebudeme na dráhu pouštět závodní auta ani jiné stroje. Rozhodli jsme se udělat vstřícný krok ke všem, kteří s námi v okolí bydlí. Věříme, že to všichni ocení a budou to brát pozitivně," uvedl Zajíček. Autodrom totiž dlouhodobě čelí protestům kvůli hluku.

Inovace a investice pro sezonu 2025 Kompletně nové ozvučení diváckého svahu.

Oprava povrchu dráhy v nejexponovanějších zatáčkách (T1, T2, T7 a T21).

Nové bezpečnostní bariéry mezi zatáčkami T8 a T12.

Instalace nové generace LED panelů, včetně startovacího zařízení pro signalizaci jezdcům a informování v reálném čase.

Modernizace softwaru kamerového systému.

Modernizace technologií pro výběr parkovného.

Omezení provozní doby do 18 hodin.

