Menšíka už přirovnávají k Sinnerovi. Český mladík opět atakuje historické tabulky

Potřeboval si spravit chuť. Poté, co Jakub Menšík nezapsal na předvánočním Turnaji mistrů pro tenisty do 21 let ani jednu výhru, naskočil do nové sezony v Brisbane ve velkém stylu, je čtvrtým nejmladším čtvrtfinalistou historie turnaje a s krajanem Jiřím Lehečkou utvořili obávanou deblovou dvojici, která kosí favority.

Skvělý servis podpořený na tak vysokého muže nezvykle slušným pohybem po kurtu. Podobností ve hře české vycházející hvězdy a současné světové jedničky okruhu ATP Jannika Sinnera je hned několik. Menšík to potvrdil i v osmifinále turnaje v Brisbane, kdy smetl Srba Dušana Lajoviče 6:3 a 6:2. Při jedné z výměn v prvním setu vyhrál výměnu, při které musel skočit rybičku, aby ještě na míč dosáhl a uklidil do odkrytého dvorce. "To byl volej po vzoru Sinnera, Menšík pro winner udělal malou roládu," ocenil na síti X francouzský tenisový server Tennis Temple. Jakub Mensik wins a thrilling point at the net in Brisbane 👏@atptour | @TennisTV | @BrisbaneTennis | @mensik_jakub_ #Tennis #ATP #BrisbaneTennis #JakubMensik



📺 https://t.co/f0JuDtsbDi pic.twitter.com/aa7Q9SRiKu — Tennis365 (@tennis365com) January 2, 2025 Prostějovský tenista má za sebou první dvě výhry tenisové sezony, do které vstepoval jako hráč první padesátky. Zatímco na předvánočním turnaji v Džiddě, kde se sešlo osm nejlepších tenistů do 21 let uplynulého roku, se mu příliš nedařilo, na okruhu ATP začal lépe a v Brisbane se v 19 letech stal čtvrtým nejmladším čtvrtfinalistou historie. "Tyhle historické statistiky zní skvěle, ale já se prostě jen snažím hrát, jak nejlépe dovedu, snad to takhle bude pokračovat," přeje si Menšík. Jeho dalším soupeřem bude v pátek černý kůň turnaje Francouz Giovanni Mpetshi Perricardo, který už vyřadil dvě velké hvězdy domácího Nicka Kyrgiose a Američana Francese Tiafoea. "Jsem hlavně rád, že to tu zvládám fyzicky. V Česku jsem se připravoval ve dvou stupních pod nulou, tady je asi 35 nad nulou. Snažil jsem se to kompenzovat a trávil hodiny v sauně nebo na kole a zjevně se těžká příprava vyplatila," libuje si Menšík. A nešetří se ani v Brisbane. Aby měl zápasů před prvním grandslamem sezony co nejvíc, přihlásil se po boku krajana Jiřího Lehečky i do deblového pavouka. A nevedou si vůbec zle. Vyhráli už tři zápasy, vyřadili turnajové osmičky i trojky, naposledy americké deblisty z první světové dvacítky Nathaniela Lammonse a Jacksona Withrowa. Český pár si tak o víkendu zahraje o finále.