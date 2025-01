Už nesmíme nic ztratit, ví Prokop před druhou polovinou Dakaru

Technické problémy ve 3. etapě a ztráta téměř hodiny a půl vyřadily automobilového jezdce Martina Prokopa ze hry o umístění v popředí Rallye Dakar, nejlepší Čech v kategorii se ale nevzdává. Pátý muž loňského celkového pořadí stále věří, že 47. ročník slavné soutěže pro něj může skončit úspěšně. V rozhovoru pro facebookový profil Dakar mobilem řekl, že ve druhé části nebude čas na taktizování a je

"První týden, a nelehký týden, je za námi. Letos si na tom organizátoři dali záležet. Máme radost, že jsme tady a auto také," uvedl Prokop, který je po pěti etapách na 14. místě průběžného pořadí se ztrátou 2:25 hodiny na vedoucího Jihoafričana Henka Lategana. Od elitní desítky jej dělí 47 minut.

Jezdec týmu Orlen Jipocar si v etapách připsal dvě čtvrtá místa a přiblížil se svému i českému maximu, kterým je třetí pozice. Nad tím, že by v příštích dnech atakoval pomyslné stupně vítězů, ale nepřemýšlí.

"S velkou ztrátou se musíme snažit mít co nejméně problémů a držet se. Kdybychom ty problémy neměli, asi by to bylo stejné. Teď se ale musíme každou etapu co nejvíce snažit, na taktizování není prostor," řekl Prokop s tím, že taktizovat možná budou soupeři z čela.

V některých etapách budou mít odlišnou trať motocykly a automobily a lze předpokládat, že některé posádky nebudou chtít startovat v čele.

"My už nesmíme nic ztratit, pokud chceme pomýšlet na hezký výsledek. Ten nejhezčí už je asi ztracený, ale závod pro nás ztracený není. Jsem rád, že jsme to opravili a jedeme. Auto je skvělé, nejlepší, jaké jsem kdy měl," uvedl.

Zatímco Prokop se v dnešním dnu volna bude snažit odpočívat a svěří se do péče fyzioterapeutovi, mechanici budou pracovat na autě.

"Mění se všechny věci, které se točí. V podstatě celý spodek auta bude nový. Mají prostor auto pořádně rozebrat a projít," řekl Prokop.

Společně s navigátorem Viktorem Chytkou se těšil i na psychický odpočinek.

"Užili jsme si hodně navigace, protože jsme jeli dvakrát hodně vepředu. A je velký rozdíl jet mezi prvními třemi auty nebo šestý až desátý. Nezdá se to, ale každá stopa udělá hrozně moc," poukázal jihlavský jezdec na fakt, že když posádka startuje vepředu, nemůže na trati spoléhat na stopy soupeřů a musí sama hledat cestu podle rozpisu.

Ve druhé polovině legendární soutěže závodníci zavítají i do čtvrté největší pouště světa Rub al-Chálí.

"Teď jsme ale v nejchladnější oblasti v Saúdské na severu v Háilu, takže do písku je ještě daleko. Etapy až do Rijádu budou hodně kamenité," poukázal Prokop na program nadcházejících tří dnů. "Empty Quarter (Rub al-Chálí) si ale myslím, že rozhodne. Duny jsou asi to nejsprávnější, co může být," řekl.