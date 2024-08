"Jen svaly nestačí." Koloc musel před návratem k závodění po 25 letech zhubnout

Šéf Buggyry Martin Koloc ukončil čtvrt století dlouhou závodní pauzu. Bývalého šampiona v závodech tahačů na okruzích čeká rallyová premiéra.

V posledních letech boss týmu Buggyra ZM Racing Martin Koloc věnoval svoji energii do závodních začátků své dcery Aliyyah. Ale protože teprve 20letá pilotka absolvovala plánovanou operaci, nahradil ji v kokpitu rallyového speciálu bývalý nejlepší evropský pilot v závodech tahačů na okruzích.

Koloc "naostro" nasadí helmu po dlouhých 25 letech. Rallyovou premiéru si odbude v pátek a sobotu v maďarské dálkové soutěži HunGarian Baja.

"Letos jsem se zapojil do testování auta a podílím se i na jeho vývoji. Protože Aliyyah šla na plánovaný zákrok a vylepšování vozu se nesmí zastavit, rozhodl jsem se ji teď v Maďarsku nahradit," vysvětlil Martin Koloc, proč se vrací do závodního světa.

Ovšem dálková soutěž je něco úplně jiného, než na co byl na okruzích zvyklý. Hlavním rozdílem je přítomnost navigátora, v tomto případě Vlastimila Miksche.

"Nacvičili jsme si, že mi vždycky hlásí trať o zatáčku dopředu. Je to oproti okruhu obrovská změna. Musel jsem se naučit myslet na to, co na trati přijde. A ne jen na to, co právě vidím," vysvětlil.

"Jak se věnuju spoustě věcí najednou, byl pro mě hlavně zpočátku velký problém dokázat se soustředit jen a jen na závodění. Musíte mu ale dát sto procent, jinak se zabijete," dodal Koloc.

I když je "debutantovi" 57 let, stále se drží ve výborné fyzické kondici. Jenže i tady musel své návyky změnit.

"Hlavně jsem musel zhubnout. Na první pohled se to nezdá. Auto vypadá veliké, jenže uvnitř je málo místa. Velké svaly jsou vám tady na nic, musíte to hlavně udýchat. A dalším problémem byla krční páteř. Na tu mám speciální cviky. Každé ráno posiluju tyto svaly gumou, takže už jsou v pohodě," dodal Koloc.