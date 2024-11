Příběh nováčka Kaluse: Probíjel se z polské ligy. Bratr kdysi uchvátil nástupem v NHL

Čeští hokejisté dnes v Karlových Varech vstoupí do nové sezony jako úřadující mistři světa. V týmu je také debutant Marek Kalus, který se do národního mužstva prokousal po třicítce. V extralize přitom zapsal první start ve Vítkovicích teprve před čtyřmi lety, dříve hrál v Rakousku nebo Polsku. Hvězdou měl být jeho bratr.

Je jedním ze tří nováčků v reprezentaci, tím druhým je 34letý brankář Ondřej Kacetl. Sice ještě o tři roky starší než Kalus, nicméně po titulové šňůře s Oceláři přeci jen zavedené jméno. Třetím se stal donominovaný 24letý olomoucký forvard Michal Kunc.

Vítkovický útočník Kalus si překvapivou nominaci vysloužil zejména svou poctivostí a bojovností. "Zapadá nám dobře typologicky, je i tahounem ve svém týmu, proto dostal pozvánku," vysvětlil hlavní kouč Radim Rulík.

Kalus začal ve Vítkovicích pátou sezonu a přestože nastupoval zpočátku ve čtvrtém útoku, patřil k bodovým lídrům. Což platí i aktuálně. Nastřílel už sedm branek, přidal 11 asistencí a v týmovém bodování je druhý za Jindřichem Abdulem.

Rodák z Ostravy kdysi v třineckém dorostu předčil i Radka Faksu, ale na rozdíl od něj se v zámoří neprosadil. A reprezentační trikot oblékl pouze v kategorii do 17 let.

"Nehrál jsem ani na farmě, třetí sezonu v juniorce jsem se zranil, měl jsem dvakrát operované rameno. Ale na to se nechci vymlouvat, NHL byla daleko," přiznal před lety v rozhovoru pro deník Sport.

Po návratu v roce 2013 patřil tabulkově Vítkovicím. "Ale trenér Jakub Petr tam měl svoje koně. Bylo mi dvacet, nikdo mě pořádně neznal, tak jsem si trochu pocestoval," popisoval Kalus.

Hrál postupně v Trenčíně, v nižší švédské soutěži za Västerviks, potom polskou ligu za Krakov. Tři sezony strávil v první lize v Havířově, to mu bylo už pětadvacet. Průlom přišel v mezinárodní EBEL v dresu Znojma.

"Hodně mi pomohl trenér Miroslav Fryčer. Dostal jsem prostor, věřil mi, věnoval se mi. Hlavně díky němu jsem se vrátil na extraligovou úroveň," líčil Kalus.

Přes Linec se konečně dostal do Vítkovic a ve smutném covidovém období si odbyl extraligovou premiéru. Ale kdo by tehdy řekl, že se jednou dočká pozvánky do reprezentace…

Ta byla dříve předpovídaná spíše jeho bratru Petrovi. Rovněž útočník, o šest let starší než Marek, prošel v roce 2005 draftem NHL. Ve druhém kole po něm na 39. příčce sáhl Boston.

Petr Kalus byl juniorskou hvězdou, ostatně shodou okolností právě trenér Rulík ho měl v týmu na mistrovství světa dvacítek 2006.

V další sezoně Kalus starší doslova pohádkově rozrazil vrata do NHL. Po šesti zápasech za Boston měl na kontě tři střely na branku a tři góly. Jenže kvůli výměně zůstalo u Bruins jen u devíti startů (4+1).

Následující angažmá v Minnesotě mu nesedlo, skoro se nedostal z farmy. Pak už začalo velké cestování po Evropě. Podobně jako později u bratra. Ruská KHL, Slavia, Švédsko, Itálie, Slovensko, Anglie, Dánsko, Francie, Znojmo a konec v polské lize v 31 letech.

"Jsme si podobní v tom, že si nenecháme s*át na hlavu, ale brácha je divočejší než já," smál se Kalus mladší ve zmíněném rozhovoru. "Ani střelecky se s ním srovnávat nemůžu, i když jsem se od něho snažil koncovku pochytit," dodal.

Je jasné, že góly rozhodně nejsou hlavním kritériem, proč trenér Rulík vítkovického útočníka povolal. Měl by dodat velký zápal a tvrdost.

Petr Kalus se v dospělé reprezentaci mihl ve dvou zápasech v sezoně 2007/08, bodovat se mu nepodařilo. Teď má šanci Marek, který svůj barvitý kariérní příběh dovedl až do mužstva, kde se potkává s pěti světovými šampiony.

Češi rozehrají turnaj Karjaly, na němž obhajují loňské vítězství, dnes v 17 hodin proti Švédsku. Načež se z Karlových Varů přesunou do Helsinek, kde v sobotu změří síly s domácími Finy a v neděli se Švýcary.

V předpokládané čtvrteční sestavě Kalus chyběl, dá se tak očekávat, že se reprezentační premiéry dočká o víkendu ve Finsku.

Mohlo by vás zajímat - Alexandr Ovečkin v honbě za rekordem: