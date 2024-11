Od národního týmu se neodchází, kál se trenér Mancini

Odejít od italské fotbalové reprezentace byla chyba, přiznal s více než ročním odstupem trenér Roberto Mancini. V bilančním rozhovoru ke svým 60. narozeninám to řekl listu Il Giornale. Už by to prý neudělal.

Mancini dovedl italský výběr k triumfu na evropském šampionátu v roce 2021. Pak neuspěl v kvalifikaci mistrovství světa 2022 v Kataru a loni v létě se rozhodl rezignovat. Vzápětí se stal trenérem Saúdské Arábie, kde si měl během tří let podle médií vydělat 90 milionů eur (2,2 miliardy korun). Před měsícem však jeho angažmá skončilo. "Odejít od italského národního týmu byla chyba, kterou bych už neudělal," řekl Mancini. Peníze pro něj prý nebyly hlavním důvodem, proč se rozhodl u italské reprezentace skončit. "Nepopírám, že taková nabídka, i když to nebyly takové peníze, jak se psalo v novinách, staví trenéra do ošemetné situace. Ale kvůli tomu jsem od reprezentace neodešel," uvedl bývalý kouč Lazia Řím, Interu Milán nebo Manchesteru City, kterého na italské lavičce nahradil Luciano Spalletti.