Macháč sahal po senzaci, duel s Alcarazem ale musel vzdát. Češi prohrávají 0:2

Český tenista Tomáš Macháč musel vzdát v utkání Davis Cupu zápas s hvězdným Španělem Carlosem Alcarazem, ve kterém získal první set. Od druhé sady ale bojoval se zdravotními problémy a utkání se světovou trojkou musel kvůli nepolevující křeči v noze vzdát. Češi tak po dvouhrách prohrávají 0:2, protože v úvodním střetnutí skupinové fáze nestačil Jiří Lehečka ve dvou setech na Roberta Bautistu.

Dvaadvacetiletý Lehečka ztratil duel s 62. hráčem světa Bautistou za hodinu a 50 minut. O čtrnáct let staršímu soupeři podlehl i potřetí. Sice ho přehrál na vítězné míče 29:12, doplatil ale na 27 nevynucených chyb. Nepomohlo mu ani deset es.

Rodák z Mladé Boleslavi neudržel v prvním setu vedení 2:0. V tie-breaku ztratil prvních šest míčků a prohrál 1:7.

Ve druhé sadě Lehečka zaostával už 2:5. Přestože odvrátil v osmé hře mečbol a snížil, za stavu 4:5 si Bautista při vlastním podání vypracoval další dvě šance zápas ukončit. Druhou využil.

"Věděl jsem, že on je jedním ze Španělů, kterým tento povrch nesmírně sedí. Má rád, když míček moc nevyskočí. Dostával mě do pozice, že jsem nemohl moc útočit z vysokých míčů, na což jsem zvyklý. Znamenalo to, že jsem dělal moc chyb. Nemám se na co vymlouvat, dnes jsem byl horší," uznal Lehečka v České televizi.

Vedle Česka a Španělska usilují ve skupině B o jedno ze dvou postupových míst také Australané a Francouzi. Úterní vzájemný duel vyhrála Austrálie 2:1.

Tenisový Davisův pohár - skupina B ve Valencii:

Španělsko - Česko 2:0

Bautista - Lehečka 7:6 (7:1), 6:4, Alcaraz - Macháč 6:7 (3:7), 6:1, skreč.