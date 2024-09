Další Čech pojede Dakar s Ivecem. Macík má svoje, Lopraisovi ho postavil Nizozemec

Aleš Loprais vymění na Rallye Dakar po pěti letech kamion Praga za značku Iveco. Bude mít i nové parťáky v kabině.

Ke změně obhájce druhého místa vedla náročnost s případnou úpravou stávajícího speciálu tak, aby byl dále konkurenceschopný.

"Na autě bychom museli udělat několik rozsáhlejších úprav podle nových předpisů a odlehčit ho. Ale co je ještě zásadnější, abychom se i nadále pohybovali v absolutní špičce, museli bychom zcela přepracovat vstřikování paliva na common rail, který využívá většina našich hlavních konkurentů. To by byla otázka minimálně tříletého až čtyřletého nákladného vývoje, optimálně s podporou továrny," vysvětlil Loprais.

Proto se zkušený jezdec rozhodl pro radikální změnu. "Nechci ztratit své nejlepší závodnické roky tím, že bych na Dakaru zkoušel nové věci místo toho, abych své zkušenosti využil v boji o vysněný výsledek," prohlásil v tiskové zprávě.

Jako optimální řešení zvolil Iveco, které mu připravili v nizozemských dílnách dvojnásobného dakarského šampiona Gerarda de Rooye.

S vozem stejné značky letos slavil triumf Martin Macík junior. Jeho kamion ale vznikl na základě vlastního vývoje v dílnách sedlčanského týmu MM Technology.

S Ivecem Powerstar a pod hlavičkou InstaTrade Loprais Teamu De Rooy FPT se čtyřiačtyřicetiletý Loprais představí nejen na lednové Rallye Dakar v Saúdské Arábii, ale za necelý měsíc také v Africe na Marocké rallye.

"Už tento týden nás čekají první zkušební jízdy v Nizozemsku, počátkem října pak budeme znovu testovat u marockého Erfoudu, Přímo z testů se přesuneme do Marrákeše na start Rallye du Maroc, při níž si potřebuji v závodním režimu vyzkoušet jak kamion, tak nového navigátora," popsal závodník svůj nejbližší program.

S novým vozem přichází i zcela nová posádka. Navigátora Jaroslava Valtra mladšího nahradí David Křípal, který byl dlouhá léta kopilotem Tomáše Ouředníčka v kategorii automobilů.

"Po letošním Dakaru jsem vážně uvažoval, že se závoděním minimálně na nějakou dobu skončím a budu se věnovat jiným aktivitám. Pak ale přišla nabídka od Aleše a nebylo moc o čem přemýšlet, protože se jednalo o jednu z mála variant, které pro mě byly v souvislosti s Dakarem stále ještě lákavé," vysvětlil Křípal.

"Vůbec netuším, co mám od kamionu čekat, a proto musím vystoupit ze své komfortní zóny a opravdu pořádně makat na vytrvalosti, zpevnění střední části těla, zad a krku," dodal.

Ke změně dojde také na sedadle palubního mechanika. Jiřího Strosse vystřídá Bernard der Kinderen, mnohonásobný účastník Dakaru a jeho vítěz z roku 2007.

Nizozemec už s Lopraisem spolupracoval v letech 2015 a 2016, kdy s kamionem od De Rooye český pilot závodil v Maroku a následně na Dakaru v Jižní Americe.

Na svých ambicích Loprais i přes velké změny nic neubírá: "Ty jsou už řadu let stejné. Jednoznačně si přeji být nejlepší a udělám maximum, abych to dokázal."