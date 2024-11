Tak se radují Brňáci. "Mičánkovi kluci" ovládli nejrychlejší pohárový seriál Evropy

Tým Mičánek Motorsport powered by Buggyra dosáhl historického úspěchu, když ovládl nejprestižnější evropský značkový šampionát Lamborghini Super Trofeo Europe v kategorii PRO-AM. Česko-slovenská posádka Bronislav Formánek a Štefan Rosina si v posledním závodním víkendu sezony v Jerezu dokázala udržet vedení v šampionátu a slaví evropský titul.

Podívejte se, jak tým Mičánek Motorsport powered by Buggyra slavil triumf ve třídě PRO-AM v Lamborghini Super Trofeo Europe. | Video: Buggyra

"Získat tento titul byl náš cíl od roku 2019, kdy jsme do Lamborghini Super Trofeo vstoupili. Dvakrát jsme byli blízko a pokaždé nám to těsně uteklo. Teď jsme náš cíl splnili," uvedl manažer týmu Jiří Mičánek junior.

Posádka Formánek - Rosina závodila ve voze Lamborghini Huracán ST EVO2 v česko-slovenských národních barvách. Oba závody v Jerezu dokončila na osmém místě, což stačilo k udržení klíčového náskoku v čele šampionátu.

Formánek a Rosina položili základ pro svůj úspěch již už během prvního závodního víkendu v Imole, kde si připsali tři vítězství a tři druhá místa. Před rozhodujícím víkendem ve Španělsku vedli s náskokem 13,5 bodu a doufali, že si titul zajistí už v prvním závodě.

Do finálového podniku však zasáhlo nepříznivé počasí. Silné přívalové deště na jihu Španělska ovlivnily první závod, který byl ve čtvrtek kvůli hustému dešti předčasně ukončen.

"Věřil jsem, že bychom mohli souboj o titul rozhodnout už ve čtvrtek, ale na mokru to byl boj o přežití. Snažili jsme se dovézt auto v celku a neztratit žádné důležité body. A to se nám podařilo," popsal Formánek.

Náskok na rivaly z týmu Boutsen VDS se ztenčil na minimum, což přineslo celému týmu další nervózní noc. Páteční bodovaná jízda však přinesla faktické rozhodnutí už na startu, kdy jezdec Renaud Kuppens z Boutsen VDS se dostal do kolize se soupeřem a propadl se na konec závodního pole.

"V tu chvíli už bylo jasné, že šance na zvrat je jen teoretická," komentoval situaci Mičánek. Na osychající trati Formánek a Rosina udrželi osmou příčku a mohli začít slavit titul.

Úspěch je obzvlášť významný pro Štefana Rosinu, který v uplynulých dvou letech v GT2 European Series skončil vždy těsně druhý.

"Máme titul, což je historický okamžik. Teď mám pocity spíš smíšené, celou sezonu jsme dostali zabrat a opravdu si to uvědomíme, až z nás všechno opadne. Myslím, že nikdo z nás nečekal, že bychom mohli být šampioni. A nečekali to ani soupeři, ani továrna Lamborghini. Dnes je český tým v hledáčku nejlepších stájí světa. A to je výjimečné," sdělil slovenský pilot.