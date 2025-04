Vyhrát jsme si nezasloužili, prohlásil rozčarovaný sparťan Hyka

Sparťanský útočník Tomáš Hyka po prohraném sedmém utkání semifinále extraligy s Kometou Brno neskrýval rozčarování a přiznal, že od svého týmu očekával výrazně lepší výkon.

Ani na sedmý pokus nedokázali hokejisté Sparty prolomit prokletí sedmých zápasů a po rozhodující porážce 1:3 s Brnem pro ně stejně jako loni skončila sezona už v semifinále. Pro favorita na titul je to další obrovské zklamání.

Tradice provázející celou sérii byla i dnes dodržena - Kometa vyhrála i počtvrté lichý zápas a i tentokrát uspěl tým, který se gólově prosadil jako první. Pardubice vyzvou v boji o extraligový trůn Brňané, sparťanům sezona skončila.

"Upřímně nevím, co po takovém zápase mám říct. Je to velké zklamání. Myslel jsem si, že podáme úplně jiný výkon. Ale nebylo to tam. Proč? To je dobrá otázka, ale to byste se museli zeptat v šatně. Každý si musí sáhnout do svědomí. Nehráli jsme jako tým, který chce vyhrát sedmý zápas," prohlásil forvard Tomáš Hyka.

Pražané se gólově prosadili až necelých devět minut před koncem, jenže v tu chvíli pouze snížili na konečných 1:3.

"Furt říkám, že tým si musí vítězství zasloužit. My jsme si ho za čtyřicet minut nezasloužili. Pořád jsme věřili, že je to o jednom gólu. Ten sice přišel, ale pak už to v tom nebylo. Brno si to ohlídalo a patří jim velký kredit, že vyhráli třikrát venku. To se nám stávat nemůže. Pro ně to bylo samozřejmě velké pozitivum," uvedl Hyka.

Vše mohlo dost možná dopadnout jinak, kdyby se jeho celku podařilo ve druhém dějství proměnit 73 sekund dlouhou přesilovku pět na tři.

"Když nedáš pět na tři, je to těžké. Šance byly, ale neměli jsme tam ten zabijácký instinkt, pořád jsme někoho hledali. Je těžké to takhle po zápase více komentovat," konstatoval Hyka.

Právě hra v početní výhodě byla v této sezoně velkou zbraní Pražanů, využít ji ke změně skóre však svěřenci kouče Pavla Grosse dokázali až v pátém utkání.

"Celkově jsme první zápasy nezvládli. Nechci říct, že to rozhodlo, ale Brno to nakoplo. Hráli jsme teď sedmý zápas. A za výkon v něm jsme si to nezasloužili," přiznal Hyka.

Dvaatřicetiletý útočník podle svých slov nepřebíral nikdy medaili tak moc zklamaný jako dnes.

"Půjde k těm ostatním. Pořád je to bronz. Člověk do toho během celé sezony hodně investoval. Hráli jsme skvěle a týmu jsem věřil, ale víc jsme si teď nezasloužili," řekl Hyka.