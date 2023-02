Lafata se utká s Dočkalem na lyžích. Asi mě klamal, obává se bývalý střelec Sparty

Program letošní Jizerské 50 zpestří závody dvojic, v nichž se představí řada známých jmen. Na startu nebude chybět ani bývalý kapitán fotbalové Sparty Bořek Dočkal, jemuž chce stačit dlouholetý spoluhráč z letenského týmu David Lafata. "Snad mi neujede," říká bývalý střelec Letenských v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Kdy a kdo přišel s nápadem, že byste se v tomto závodě měli střetnout v soutěži dvojic?

Před rokem jsem začal uvažovat, že bych se po mnoha letech zase mohl v roli běžce podívat do Jizerských hor. Zmínil jsem se o možnosti účasti v soutěži dvojic Bořkovi Dočkalovi a on souhlasil. Jen dodal, jestli nevadí, že deset let na lyžích nestál.

Takže pro vás to nebude premiéra?

Ne, na trať tohoto tradičního závodu jsem se vydal už v roce 2012 jako fotbalista Jablonce. Byl jsem téměř v každodenním tréninku, tedy fyzicky dobře připravený a tak jsem chtěl vyzkoušet, jak takový padesátikilometrový běh na lyžích chutná.

A chutnal vám podle představ?

Bylo doslova hrozné počasí, podle organizátorů jedno z nejhorších, které v tomto závodě pamatují. Chyběla potřebná stopa, což se navíc odrazilo ve velké náročnosti na ruce. Nicméně i za těchto podmínek jsem si tento běh užil a zvládl ho v čase 5 hodin 16 minut.

Zvolil jste po těchto zkušenostech před letošním startem zvláštní přípravu?

Ve spolupráci s kondičním trenérem věnuju dost času rukám, které asi zase budou dost trpět. Snad bude aspoň dobré počasí.

Co od své účasti očekáváte?

Přestože léta přibývají, tak bych rád překonal svůj osobní rekord z roku 2012 (smích). Hlavně však věřím, že s Bořkem Dočkalem poběžíme v pohodě a v případě potřeby si budeme pomáhat. Snad nás žádná nepříjemnost nepřibrzdí a do cíle dojedeme v pohodě.

Co byste řekl na adresu svého soupeře?

Vím o něm jen to, že je o sedm let mladší, což se na trati může projevit. Mohl by mně prohánět a nebo dokonce i ujet. Tvrdil mi, že na lyžích deset let nestál a přitom v těchto dnech se tajně připravuje na horách (smích).

Nemáte obavu, že vám mohou dojít síly?

Stále v jihočeském krajském přeboru oblékám dres fotbalového klubu Olešník, takže fyzicky na tom nejsem špatně. A pak na tak dlouhé trati počítám podle potřeby s přestávkami. Určitě využiji stánky s občerstvením, takže s jídlem a pitím problém nebude.

S čím byste po závodě byl spokojen?

Když v dobrém zdravotním stavu doběhnu do cíle.