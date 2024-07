Korda ve stínu vlastní rodiny. Americký spasitel tápe, velké řeči mu omlátili o hlavu

Už před čtyřmi lety vletěl do širší světové špičky. Měl být spasitelem amerického tenisu. John McEnroe i Martina Navrátilová hýřili přesvědčením, že to bude právě on, kdo vrátí americký mužský tenis na absolutní výsluní. Jenže Sebastian Korda od té doby víceméně stagnuje.

Syn významné osobnosti českého tenisu, vítěze Australian Open z roku 1998 Petra Kordy, se v žebříčku drží na slušném dvaadvacátém místě, ve svých čtyřiadvaceti ale měl být dávno výš. Tedy alespoň podle predikcí nejen zámořských odborníků. "Je to jen otázka času. Seb je kompletní hráč, umí výborně pracovat s hlavou. Když jsem ho viděla hrát poprvé, říkala jsem si, že to není možné, jako kdyby už byl špičkovým tenistou dávno, třeba v minulém životě," prohlásila Martina Navrátilová už v roce 2021. To byl Sebastian Korda osmifinalistou French Open i Wimbledonu a česko-americká legenda předpovídala, že v následujících dvou sezonách získá svůj první grandslam. Na Australian Open 2023 to Korda dotáhl do čtvrtfinále a jeden z jeho trenérů Radek Štěpánek prohlásil: "Věřím, že s jeho výškou, s jeho pohybem a se způsobem, jakým zasahuje míče, bude dominantním hráčem. Myslím si, že tak v 98 procentech svých zápasů bude dominovat." Korda se však od té doby víceméně trápí. Navíc si naběhl, když před loňským Wimbledonem sám sebe pasoval mezi největší favority. "Na travnatých dvorcích si hodně věřím. Hýbu se opravdu dobře a mám hru, kterou moc ostatních lidí nemá. Jsem agresivní hráč, rád chodím na síť, mám šikovné ruce. V každém případě cítím, že jsem jedním z favoritů Wimbledonu," překvapil rodák z Bradentonu na Floridě. Od tenisové veřejnosti to schytal hned a za pár dní ještě jednou, to když hned v prvním kole po dlouhé bitvě prohrál s Čechem Jiřím Veselým. Mnozí se Kordovi nezapomněli vysmát i letos, když se z All England Clubu pakoval znovu hned po prvním duelu. Opět v pěti setech nestačil na mladého Francouze Giovanniho Mpetschi-Perricarda. Nedávno se 196 centimetrů vysoký tenista svěřoval s tím, jak těžké je dostát vysokému standardu sportovní výkonnosti v rámci rodiny. Otec Petr byl světovou dvojkou a jeho dvě sestry excelují na profesionálním golfovém okruhu. Související Muchová řádí v Palermu. Deklasovala Rumunku a téměř po roce bude hrát o titul Nelly Kordová je nejlepší hráčkou světa, jen letos vyhrála už šest titulů LPGA. Starší Jessica to nejvýše dotáhla na šesté místo, a tak Sebastian v pomyslném rodinném žebříčku zatím překonal pouze matku Reginu, která se během své tenisové kariéry dostala na 26. příčku. "Co budu muset dokázat, abych zapůsobil na svou rodinu? Asi něco velkého. Určitě to není nic lehkého, hrát tenis a snažit se dorovnat to, čeho dosáhla moje rodina," uvedl tenista. Zároveň si pochvaloval, jak významné podpory se mu dostává. "Všichni z rodiny se pořád zajímají, píšeme si, voláme si každý den. Jsou mým týmem na dálku. Jsme tu jeden pro druhého a to je pro nás velmi důležité," prohlásil Korda. I díky rodině stále věří v zásadní průlom. "Pokračuju v práci, dělám věci správně, posouvám se a snad je jen otázkou času, než to přijde," zopakoval.