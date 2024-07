V horku byla spásou klimatizace i pití. Pak mohla Buggyra slavit velký triumf

V úmorném vedru se kokpit závodního vozu mění ve žhavé peklo. Jak se před horkem brání piloti sportovních vozů?

Když se teploměr ve stínu vyšplhá ke třicítce, je závodníkům za volantem ještě větší horko než členům týmu v boxech či divákům na tribunách.

Uzavřený prostor sportovního vozu se rázem mění v horkou lázeň, v níž v klidu naměříte 60 stupňů Celsia.

Tak tomu bylo i v sobotu v Misanu, kde trio týmu Buggyra ZM Racing ve složení Adam Lacko, David Vršecký a Aliyyah Kolocová bojovalo ve dvanáctihodinovém závodě v rámci šampionátu 24H Series.

Aby se oba zkušení piloti a teprve 20letá závodnice doslova neupekli, má jejich Mercedes-AMG GT4 klimatizaci.

"Ano, v autě máme klimošku. Ale v kvalifikaci jsem ji samozřejmě vypnul, protože z motoru je potřeba vyždímat celý výkon," vysvětlil Lacko.

"V závodě se to už bere tak, že vám vedro nesmí brát koncentraci. Proto mám klimatizaci v případě potřeby zapnutou. Další pomocí proti horku je pití. Když vidím dobrý sektor, kde mě to nerozhodí, usrknu si. Je to odměna jako pes," dodal mistr Evropy tahačů na okruzích.

Ovšem to nejhorší se podle něj děje před samotným závodem. "Nejhorší jsou ty procedury před startem. Pokud se tady střídáme a čekáme v kvalifikaci, než to začne, je auto rozpálené jako kamna," dodal Lacko.

Jak se po dvanácti hodinách na trati ukázalo, také klimatizace pomohla trojici Buggyry k triumfu v kategorii GT4. A protože tým letos ještě nepoznal hořkost porážky, mohl na okruhu kousek od břehů Jaderského moře slavit celkové vítězství v šampionátu 24H Series ještě před závěrečnou čtyřiadvacetihodinovkou v Barceloně.

"Práce, kterou odváděli všichni během sezony, je neuvěřitelná. Díky systematické práci mechaniků i inženýrů jsme dokázali dojíždět konzistentně. Dělali jsme minimální chyby a všechny závody jsme zajeli s fantastickou strategií," pochválil šéf Buggyry Martin Koloc týmovou práci lidí v boxech vítězné stáje.