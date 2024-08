"Kámo, mám rád zlato." Macháč si utahoval z čínského parťáka, teď jdou proti sobě

Bude to velký tenisový příběh Tomáš Macháče. Po boku bývalé přítelkyně Kateřiny Siniakové si to o olympijské zlato v Paříži rozdá se svým kamarádem a obvyklým deblovým parťákem Čang Č'-čenem z Číny.

Paříž (od našeho zpravodaje) - Los v Paříži si s berounským tenistou pěkně pohrál. Na Číňana narazil už v prvním kole dvouhry, kdy sice vyhrál, ale nadšený z toho nebyl, protože zrovna nemocnému kamarádovi ukončil singlovou pouť turnaje.

Ale Čang Č'-čen se z toho oklepal a podobně jako Macháč rozjel vítěznou šňůru ve smíšené čtyřhře s parťačkou Wang Sin-jü.

Už po středečním postupu do semifinále se náhodou potkali v uličce vyhrazené pro rozhovory s novináři a navzájem si gratulovali. To bylo ještě do vzájemné bitvy daleko.

"Hele, kámo, jen abys věděl, mám rád zlato," rýpl si do deblového parťáka Macháč.

Ten se ale nenechal, zahanbit a hned mu štulec vrátil. "Já ti klidně ustřihnu kus svých vlasů, podívej, jak jsou zlatý," odpověděl jinak černovlasý Číňan.

Na začátku sezony působila česko-čínská dvojice jako zjevení. Zahráli si semifinále Australian Open, vyhráli turnaj v Marseille. Macháč na něho nedá dopustit, dokonce se v Paříži i potkali, aby si pokecali o životě.

"V deblu mi hodně pomohl, protože předtím jsem chtěl v deblech vyhrávat, hodně jsem nad tím přemýšlel a nešlo to. S ním jdeme na kurt úplně uvolněně. Taky se samozřejmě snažíme vyhrát, ale panuje mezi námi pohoda, díky které jsem si debl začal užívat," vysvětlil Macháč.

Nyní může prodat znalosti soupeře a porazit kamaráda v boji o olympijské zlato.

"Do týmu to určitě řeknu, co mu vadí, co na druhou stranu hraje dobře, to si probereme. Každopádně je to sport. Není to, že si jdeme dávat po sobě pěstmi, hrajeme s míčkem. Musíme hrát svůj tenis. Každopádně jsem rád, že to bude právě proti němu, bude to skvělé finále, moc se na to těším," nechal se slyšet Macháč.

Jen má obavu, co to udělá s jejich kamarádstvím, pokud by to byla česká dvojice, kdo se nakonec stane olympijskými šampiony.

"Kdybychom ho s Katkou vystřelili ve finále, asi už mě nebude mít tak rád. Ale medaile je jasná a to byl hlavní cíl," pochvaluje si Macháč.

Finále smíšené dvouhry na programu v pátek večer na centrálním kurtu po semifinálové bitvě Novaka Djokoviče proti Lorenzu Musettimu.