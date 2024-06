K senzaci už chybí jenom krok. Edmonton odvrátil třetí mečbol, rozhodne sedmý duel

Hokejisté Edmontonu ve finále play off NHL potřetí za sebou porazili Floridu a vynutili si rozhodující sedmý zápas. Výhru 5:1 dvěma body řídil Warren Foegele. Dvaceti zákroky a jednou asistencí se blýskl gólman Oilers Stuart Skinner.

Edmonton k předchozím dvěma výhrám ve finálové sérii dovedl Connor McDavid, a to celkem osmi body. V šestém pokračování však Panthers kapitána domácích zastavili. McDavid dokonce ani nevystřelil na branku. Bez jediného pokusu zakončil zápas ve vyřazovací části teprve podruhé při 73. startu.

Oilers nicméně i bez jeho příspěvku vybojovali pokračování a jako první tým od roku 1945 ve finále Stanley Cupu smazal třízápasové manko. Pokud obrat dotáhnou do konce, mohou se stát teprve pátým celkem v historii play off NHL, který otočil sérii ze stavu 0:3 na 4:3. Ve finále to zatím dokázali pouze hokejisté Toronta v sezoně 1941/42.

"Je to hezký příběh, ale musíme ho dokončit, jinak na něj každý zapomene," řekl kanadský útočník Zach Hyman.

Edmonton do posledního domácího zápasu v sezoně vstoupil velmi aktivně. V první třetině přestřílel Floridu 11:2 a z výrazné převahy vytěžil vedoucí gól. V osmé minutě Leon Draisaitl žabičkou našel Foegeleho a kanadský útočník svým třetím gólem v play off poslal Oilers do vedení.

Zápas se lámal v první minutě druhé třetiny. Šestačtyřicet sekund po návratu z kabin zdvojnásobil vedení kanadského celku Adam Henrique. Florida na jeho trefu po deseti sekundách odpověděla zásluhou Aleksandera Barkova, ale dlouho se neradovala. Domácí střídačka uspěla s trenérskou výzvou a Edmonton díky zásahu videorozhodčího, který našel těsný ofsajd, udržel dvoubrankové vedení.

"Ten odvolaný gól byl klíčový pro další průběh," připustil Hyman. Pokud by výzva nevyšla, zápas by pokračoval za stavu 2:1 a Florida by navíc dostala dvouminutovou přesilovku. "Netušil jsem, že to bude tak těsné. Z prvního pohledu se nám zdálo, že to je ofsajd, na střídačce jsme to jen v rychlosti zkontrolovali a zažádali jsme si o přezkoumání," popsal trenér Oilers Kris Knoblauch.

Jeho protějšek Paul Maurice byl překvapený, že se Knoblauch k výzvě odhodlal. "V jeho situaci bych si ji určitě nebral. Bylo to tak těsné, že bych během 30 sekund nedokázal vyhodnotit, jestli to ofsajd je, nebo ne."

Florida ve druhé dvacetiminutovce převzala iniciativu, skórovali ale znovu domácí. V závěru třetiny ujel hostující obraně Hyman a šestnáctým gólem potvrdil pozici nejlepšího střelce vyřazovacích bojů. "Rozhodně jsme si nemysleli, že máme výhru v kapse. Chtěli jsme zůstat absolutně koncentrovaní i pro třetí třetinu," řekl Hyman.

V úvodu závěrečné části Florida snížila. Barkov prokličkoval útočným pásmem a vykřesal hostům naději. "Byl to pro nás pořádný budíček," přiznal Hyman. "Zbytek zápasu jsme ale zvládli relativně v pohodě," dodal McDavidův spoluhráč z prvního útoku.

Florida tři a půl minuty před koncem zkusila štěstí se šesti hráči v poli, risk bez brankáře jí ale nevyšel. Po pár sekundách zvýšil na 4:1 Ryan McLeod a skóre uzavřel v čase 56:57 obránce Darnell Nurse, jenž se prosadil po asistenci gólmana Skinnera.

Skinner je teprve druhým brankářem ve finále Stanley Cupu, který zaznamenal první asistenci a korunoval tak svůj další vydařený výkon. Kritizovaný gólman v posledních třech zápasech chytá s úspěšností zákroků přes 94 procent a v souboji se svým protějškem Sergejem Bobrovským vládne. Ruský brankář po výborném úvodu série strádá a od stavu 3:0 v sérii jeho úspěšnost nepřekročila ani 80 procent.

Pokud budou oba gólmani v nastoleném trendu pokračovat i v rozhodujícím sedmém duelu, je Edmonton blízko, aby po 31 letech vrátil Stanley Cup do Kanady. "Je to neuvěřitelný příběh, ale teď nás čeká ta nejtěžší část. Florida bude doma a určitě nám nedá nic zadarmo. Musíme se držet naší hry a uvidíme, na co to bude stačit," řekl Draisaitl, jenž je s deseti góly druhým nejlepším střelcem play off.

Rozhodující zápas začne v úterý ve 2:00 SELČ.

Finále Stanleyova poháru - 6. zápas:

Edmonton - Florida 5:1 (stav série 3:3).