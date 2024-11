Konec věčného korunního prince. Neuville se dočkal titul mistra světa v rallye

Thierry Neuville s Hyundai oslavil v cíli Japonská rallye svůj první titul světového šampiona v automobilových soutěžích.

Belgičan měl sice v v úvodu posledního podniku sezony technické problémy, ale k celkovému vítězství mu stačilo dojet dnes šestý v japonském podniku a druhý v závěrečné Power Stage,

Neuville tak ukončil dlouhé čekání na korunu krále rallye. 36letý jezdec byl od roku 2013 celkem pětkrát druhý a třikrát třetí.

"Dlouhé roky jsme se o to snažil. ale vždycky mi kousek chyběl. Letos to konečně vyšlo, jsem moc šťastný," soukal ze sebe dojatý Belgičan první dojmy.

Naděje posledního pronásledovatele Neuvillea, týmového kolegy Otta Tänaka, skončily v dnešní první rychlostní zkoušce. Estonec dostal smyk a končil v příkopu.

"Je to pořádná katastrofa, nemám jiná slova, těžko se to popisuje. Nějak jsem nečekal, že to v téhle zatáčce bude klouzat. Když jsme hned najeli do zatáčky, nějak nám ujel předek a zřejmě jsme bylo moc mimo silnici, abychom se na ni vrátil," řekl sklíčený Tänak.

Japonskou rallye vyhrál Elfyn Evans, který spolu se Sébastienem Ogierem a Takamuto Kacutou pomohl domácí Toyotě získat osmý titul mezi týmy. Domácí značka porazila Hyundai o pouhé tři body.

Japonská rallye, závěrečný podnik mistrovství světa v automobilových soutěžích: 1. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris) 3:23:41,0, 2. Ogier, Landais (Fr./Toyota Yaris) -1:27,3, 3. Fourmaux, Coria (Fr./Ford Puma) -1:55,6, 4. T. Kacuta, Johnson (Jap., Ir./Toyota GR Yaris) -2:02,6, 5. Munster, Louka (Luc., Belg./ Ford Puma) -3:11,5, 6. Neuville, Wydaeghe (Belg./Hyundai i20) -6:54,1.

Konečné pořadí MS (po 13 závodech): 1. Neuville 242, 2. Evans 210, 3. Tänak (Est./Hyundai i20) 200, 4. Ogier 191, 5. Fourmaux 162, 6. T. Kacuta 118, …25. Mareš (ČR/Toyota Yaris) 3, 32. Prokop (ČR/Škoda Fabia Rally2) 1.

Pořadí týmů: 1. Toyota 561, 2. Hyundai 558, 3. M-Sport Ford 295.