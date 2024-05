Jako z jiného vesmíru, zíral Lehečka. Při Nadalově loučení spustil slzy Španělů

Získal jedno z životních vítězství, ale zůstal ve stínu. Jiří Lehečka porazil v Madridu legendárního Rafaela Nadala ve dvou setech a byl svědkem dojemného loučení dvaadvacetinásobného grandslamového vítěze s místním turnajem.

Většinou je po zápasech na velkých turnajích veškerá pozornost věnovaná vítězi. Tentokrát to bylo jinak.

Jiří Lehečka vyřadil Rafaela Nadala po setech 7:5, 6:4, dlouhé minuty ale seděl na lavičce a společně se zaplněným centrálním kurtem skvostného areálu Caja Mágica přihlížel emotivním momentům.

Sedmatřicetiletý Nadal už se do Madridu příští rok s největší pravděpodobností nevrátí a tak měl logicky přednost. Mnohým fanouškům včetně jeho manželky i sestry v hledišti tekly slzy.

"Mohu jen poděkovat všem, kteří mi v mé kariéře pomohli. I když ještě není konec, v Madridu jsem naposledy," potvrdil Nadal blížící se závěr velkolepé kariéry.

"Za posledních jednadvacet let jste mi dali dárek, který je významnější než jakýkoli grandslam, který jsem vyhrál. Emoce z hraní v Madridu, před španělskými fanoušky, jsou něco, co mi zůstane navždy v srdci," vyprávěl tenista, který místní "tisícovku" vyhrál pětkrát, v letech 2005, 2010, 2013, 2014 a 2017.

"Jediné, co mohu říct, je díky. Byla to neuvěřitelná cesta, která začala, když jsem byl malý. Od té doby mě všichni bezvýhradně podporují. Nemůžu vám dostatečně poděkovat," roplakal Nadal madridské davy.

I přes porážku si pochvaloval pozitivní týden. Zatímco na předchozím podniku v Barceloně ještě po dlouhém zranění nebyl konkurenceschopný, v Madridu už ukázal znatelný pokrok.

"Byl to pro mě výjimečný týden, jak pro mě osobně, tak pro můj tenis. Měl jsem možnost si znovu zahrát na kurtu. Před několika týdny, dva dny před Barcelonou, jsem nevěděl, jestli ještě nastoupím k oficiálnímu zápasu, a teď jsem hrál dva týdny. Bylo to nezapomenutelné," prohlásil Nadal.

Až po něm, výrazně po půlnoci, přišel na řadu Lehečka. Když mluvil, většina publika už mířila ze stadionu domů. Český hráč přesto zachoval dekorum.

"Je úžasné sdílet kurt s takovou legendou. Splněný sen. Vždycky jsem si přál, aby se to někdy stalo. Dnes se to stalo a jsem velmi vděčný, že jsem dosáhl tak velkého okamžiku. Přeji Rafovi všechno nejlepší. Je trochu hořkosladké mít takovou pěknou výhru před všemi těmi lidmi, kteří mu fandili. Ale atmosféra byla úžasná a jsem šťastný, že jsem to zvládl," pravil dvaadvacetiletý tenista z Kněžmostu.

"Bylo to jako z jiného vesmíru. Nic takového jsem v životě nezažil. Dvanáct tisíc lidí skandovalo Rafovo jméno vždy, když jsem se snažil podávat. Opravdu nevím, jak se mi to podařilo zvládnout. Ale jen to ukazuje, že jsem za poslední dva roky získal nějaké zkušenosti a dnes jsem je dokázal zúžitkovat," uvedl Lehečka, jehož během zápasu z lóže mocně povzbuzovali trenéři Michal Navrátil a Tomáš Berdych.

Ve čtvrtečním čtvrtfinále vyzve český hráč další velkou osobnost světového tenisu, dalšího grandslamového vítěze Daniila Medveděva.

Podívejte se na sestřih zápasu mezi Lehečkou a Nadalem: