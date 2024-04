"Jak je vůbec možné takhle se rozčílit?" Medveděv v Monaku ječel a ničil lavičku

I na své poměry nevídaný výbuch vzteku předvedl na turnaji v Monte Carlu ruský tenista Daniil Medveděv. Po nezahlášeném autu seřval čárového rozhodčího, do křížku se dostal i se sudím na umpiru a ničil lavičku. Vyvázl ale bez diskvalifikace.

Mezi protihráči je velmi oblíbený, pro jeho upřímnost a zasvěcené, zábavné vyprávění o čemkoli jej oceňují i novináři a televizní experti z řad tenisových legend.

Nad některými jeho vzteklými reakcemi ale všem tak trochu zůstává rozum stát.

Daniil Medveděv ve svém úvodním vystoupení na turnaji série Masters 1000 v Monte Carlu porazil Francouze Gaela Monfilse ve dvou setech, více se ale mluví o jeho dalším výbuchu.

Na začátku druhého setu osmadvacetiletého hráče rozčílily dvě chyby čárového rozhodčího. Medveděv mu začal nadávat a poté se na lavičce dlouze dohadoval s mírným rozhodčím Mohamedem Lahyanim.

Ten ho žádal, aby na jeho kolegu nekřičel a dokonce se mu za chyby omluvil. To ale bývalou světovou jedničku neobměkčilo, naopak.

Když mu sudí říkal, že každý může udělat chybu, Medveděv se na lavičce pořádně rozohnil. "To je mi úplně fuk, já ztratil zatracený gem," hulákal vulgárně, přičemž se neúspěšně snažil poničit stříšku lavičky.

"Jak můžu ztratit gem, když je to aut. Je to aut! Je - to - aut!" zvyšoval hlas Medveděv a vysloužil si pískot publika.

Kritika po utkání přišla i z úst někdejší světové jedničky Justine Heninové z Belgie, která pro Eurosport prohlásila:

"Jak je vůbec možné takhle se rozčílit? Upřímně řečeno, je to velmi omezené. Samozřejmě, že chyba rozhodčího není příjemná. Ale samotní hráči během zápasu několikrát selhávají a dělají docela dost chyb. Je to lidské. Takový nedostatek sebekontroly je celkem neuvěřitelný."

Medveděv explozí vzteku připomněl nedávný incident svého krajana Andreje Rubljova, který byl po slovním ataku čárového rozhodčího okamžitě diskvalifikován z turnaje v Dubaji.

Medveděv měl štěstí, že mohl dohrát, vypjatá situace ho navíc postrčila k výbornému výkonu, ve druhém setu otočil z 1:4 na 6:4 a postoupil do osmifinále.

Po utkání už byl v pohodě, omlouvat se ale nehodlal.

"Nechápu, jak nemohl vidět aut, byl to pomalý míč. Trochu jsem se zbláznil, pak jsem se uklidnil. Vyhrál jsem zápas, takže jsem šťastný. Takový je můj příběh, řekl bych," usmíval se vítěz US Open z roku 2021.