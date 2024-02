Jágr o domácím MS: Roli v nominacích sehraje Praha, my potřebujeme Pastu

Další povedený šampionát se skvělou diváckou kulisou očekávají v květnu při mistrovství světa v Praze a Ostravě hokejové legendy Marián Hossa, Jari Kurri či Uwe Krupp, které dnes zavítaly do české metropole na setkání s médii. Jaromír Jágr věří, že fakt, že se turnaj vrátí po devíti letech právě do Prahy, může ovlivnit sílu jednotlivých mužstev vzhledem k jejich možným posilám z NHL.

"Pro každého hokejistu je obrovským zážitkem hrát doma mistrovství světa. Na druhou stranu to přináší i obrovský tlak, máš tady rodinu, je tam obrovské očekávání od fanoušků, kteří jsou tady fanatici do hokeje. Popularita hokeje je obrovská," uvedl Jágr v rozhovoru s českými novináři.

Jak velké jsou medailové naděje národního mužstva, ale nechtěl odhadovat.

"Uvidíme, jací hráči vůbec do Prahy dorazí, je těžké teď cokoliv odhadovat ohledně šancí na nějaký úspěch. Já jsem sám zvědavý na to, jak silná přijede Kanada, Amerika… Praha je krásné město a myslím, že i to bude hrát nějakou roli při rozhodování hráčů, zda jet na šampionát, či nikoliv," domnívá se Jágr.

S tím, že by Česko, které momentálně disponuje jen třemi beky v NHL, nemělo až tolik kde brát, nesouhlasí.

"Máme Hronka," upozornil na hvězdného obránce, který ve Vancouveru prožívá životní sezonu.

"Nemyslím si, že by to byl problém," pokračoval. "Potřebuješ ale rozdílové hráče, to je Pasta (David Pastrňák). Ten je někde jinde. Potřebuješ někoho, kdo ti to může vyhrát sám. A problém nebudou brankáři, těch kvalitních máme spoustu," podotkl Jágr.

Sám si domácí MS zahrál dvakrát, na medaili však před českými diváky nedosáhl. V roce 2004 podlehli Češi ve čtvrtfinále po nájezdech Američanům, turnaj v roce 2015 byl pro Jágra rozlučkou s národním týmem, který obsadil čtvrté místo.

"Nevěděl jsem tehdy před devíti lety, zda budu na šampionátu hrát. Nakonec jsem přijel a bylo to jedno z nejlepších rozhodnutí, které jsem mohl udělat. Já osobně jsem si užíval každé střídání a každý zápas díky fanouškům, kteří mi dali najevo, jak si váží toho, že jsem tady mohl být. Jak mi fandili, to bylo něco neskutečného. Přál bych to zažít komukoliv. Navíc se mi povedl zápas ve čtvrtfinále s Finy, kde jsem dal dva góly. Bohužel jsme pak v semifinále narazili na Kanadu, která byla o něco lepší," připomněl Jágr.

Obhajoba Lotyšů, návrat Poláků

Pro Slovensko je ideální druhá lokalita. Stejně jako do Prahy se MS vrátí také do Ostravy.

"To je výborné, když se hraje takhle blízko hranic, jen kousek od Slovenska. Může tak přijet hodně fanoušků. My jsme se v Ostravě (v roce 2004) cítili jako doma a rozhodně to pomáhá, když máte takovou podporu z hlediště. Máme na to skvělé vzpomínky. Počítám s tím, že sám vyrazím na šampionát jako divák a zajdu se podívat na pár zápasů," plánoval bývalý vynikající slovenský útočník Marián Hossa, trojnásobný vítěz Stanley Cupu s Chicagem.

Finský velikán Jari Kurri byl v roce 2004 u výběru Seveřanů jako generální manažer.

"Hráli jsme tehdy v Ostravě. Určitě budu v květnu zase tady a těším se na to. Mám spoustu kamarádů mezi českými hráči z dob společného působení v NHL. Co jsme toho zažili třeba s Jardou Pouzarem. Bylo toho opravdu hodně, ale ty historky fakt vyprávět nemůžu," omlouval se pětinásobný vítěz Stanley Cupu s Edmontonem se širokým úsměvem na tváři.

"Vím, že Finové dokázali vyhrát šampionát pouze s hráči z Evropy, ale myslím, že hráči ze Severní Ameriky jsou pro jakýkoliv tým skutečným posílením. Vždy záleží na tom, kdo vám přijede z NHL," podotkl bývalý německý obránce Uwe Krupp.

V roli obhájců nečekaného bronzu se letos představí Lotyši, jejichž fanoušci jsou pověstní svou vášnivostí a oddaností.

"Bylo to skvělé pro celou zemi, když jsme získali medaili. Ohromně emocionální. Pro nás byl ten bronz jako pro jiné dvě zlata. Nikdo to neočekával, uvidíme, co přijde letos. My víme, jaká je naše pozice, jak jsme na tom v porovnání s jinými. Jsme rádi za úplně každý úspěch, jehož dosáhneme," řekl bývalý obránce Sandis Ozolinš.

"Přijedu určitě na pár zápasů. Je to přece jen událost, kterou nezažijete každý den. Přeju si, aby přijelo hodně hvězd z NHL. Věřím, že dorazí spousta lotyšských fanoušků, oni si to vážně užívají. Budou mít možnost prožít v Česku hezké prázdniny," doplnil Ozolinš, jenž patřil k hvězdám NHL a v roce 1996 vyhrál spolu s Kruppem Stanley Cup v Coloradu.

Podobně jako Slováci to budou mít do Ostravy blízko také Poláci, jejichž tým se vrací mezi elitu po dlouhých 22 letech.

"Je skvělé, že to mají fanoušci z Polska tak blízko. Milují české a slovenské pivo, určitě bude k vidění hodně vlajek, budou hodně zpívat… A hráči budou určitě tvrdě pracovat a nechají na ledě všechno, aby na ně mohli být lidé hrdí. Tehdy jsem byl ve Švédsku členem týmu, který sestoupil. Rozhodně jsme asi nikdo nečekali, že to bude trvat tak dlouho, než se vrátíme… Je to pro nás všechny velký krok, že jsme zpět mezi elitou," řekl bývalý útočník Mariusz Czerkawski, jenž se dokázal prosadit do NHL.

Velký příliv příznivců lze podle bývalého útočníka Dietera Kalta čekat také z Rakouska.

"Přijede docela určitě hodně fanoušků. V televizi sleduje zápasy hrozně moc lidí, klidně i přes milion diváků. Navíc lidé v Rakousku mají rádi Česko a rádi tam jezdí. V Praze čeká tým velký zápas proti Česku, těším se na to," uvedl Kalt, jenž si zahrál na MS v roce 2004.

"Mám na to úžasné vzpomínky. Vím, že jsem dal tehdy hned po devíti sekundách prvního zápasu proti Francii gól Huetovi. Měli jsme tehdy skvělou partu hráčů a věděli jsme, že když budeme mít zrovna den, můžeme se měřit s kýmkoliv, s nímž bychom jinak prohráli devět zápasů z deseti. Když máte chemii, víru, odhodlání a skutečný tým, můžete pak dokázat velké věci. Pro nás je teď skvělé, jakou cestu Rakousko ušlo. Dříve to bylo nahoru dolů, ale teď je to jiné, máme stabilnější pozici a držíme se nahoře. Už se nebojíme velkých zemí. Je tam respekt, ale ne strach," řekl Kalt.