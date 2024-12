Olympijský šampion Dostál ovládl anketu Sportovec roku, těsně porazil Krejčíkovou

Kajakář Josef Dostál poprvé vyhrál anketu Sportovec roku ČR. Olympijský vítěz v závodě na 1000 metrů získal v 66. ročníku od novinářů 1316 bodů a o 50 bodů porazil tenistku Barboru Krejčíkovou, wimbledonskou šampionku. Třetí místo obsadil další rychlostní kanoista a zlatý medailista z her v Paříži Martin Fuksa.

Mezi kolektivy triumfovala už popatnácté v historii hokejová reprezentace, která vyhrála domácí mistrovství světa. Výsledky tradiční ankety Klubu sportovních novinářů dnes byly slavnostně vyhlášeny v pražském hotelu Hilton.

Dostál vylepšil své dosavadní maximum v anketě, kterým bylo druhé místo z roku 2016. Do první desítky ho novináři v jednotlivcích zařadili potřetí. Zástupce rychlostní kanoistiky triumfoval v anketě teprve potřetí a poprvé od roku 1996, kdy zvítězil Martin Doktor.

Dostál se po legendárním oštěpaři Janu Železném stal teprve druhým Čechem, který získal medaili na čtvrté letní olympiádě. Jednatřicetiletý kajakář vedle zlata pod pěti kruhy letos ovládl i světový šampionát na poloviční trati.

"Pamatuji si, že když jsem tu stál před 13 lety jako oceněný junior a koukal na ty nejlepší sportovce, tak jsem říkal, že bych tady v jednotlivcích jednou chtěl stát taky. Že bych to mohl vyhrát, o tom se mi moc nesnilo. I ten náš sport není moc velký. Ale těmi úspěchy, nejen mými, ale i od Martina Fuksy a Martina Doktora, se náš sport zvětšuje," řekl Dostál při vyhlášení.

"Já bych sebe nevolil. Samozřejmě jsem individuální sportovec a chci být vždy ve všem nejlepší, ale byli tam i lidi, kteří podle mého vyhráli víc. Třeba Siniaková, vyhrála olympiádu, dva grandslamy, tu bych volil já. Ale samozřejmě jsem hrozně rád, že jsem vyhrál," doplnil na tiskové konferenci.

Krejčíková v anketě již potřetí obsadila druhé místo, předloni na něj dosáhla ve dvojici s někdejší deblovou partnerkou Kateřinou Siniakovou. Devětadvacetiletá tenistka letos vedle wimbledonského triumfu postoupila do semifinále Turnaje mistryň.

O pouhé tři body za Krejčíkovou skončil Fuksa, jeden z pěti sportovců, kteří byli ve finálové desítce i vloni. Suverénní olympijský vítěz na kilometrové trati třetí příčkou i tak vylepšil své maximum v anketě, sedmou pozici z minulého roku. Obhájkyně prvenství Markéta Vondroušová letos zápolila se zdravotními problémy a tentokrát nebodovala.

Na čtvrtém místě skončila Siniaková, která stejně jako Krejčíková tentokrát figurovala ve výběru samostatně a ne v páru. Osmadvacetiletá hráčka vévodí žebříčku ženské čtyřhry a získala olympijské zlato v mixu s Tomášem Macháčem.

Její deblový partner se prosadil i ve dvouhře a organizátoři proto tentokrát pár rozdělili. Macháč obsadil sedmou pozici se stejným bodovým ziskem jako šestý hokejový brankář Lukáš Dostál, ale s nižším počtem lepších umístění.

Na páté příčce skončil střelec vítězné branky českého týmu ve finále hokejového mistrovství světa proti Švýcarsku (2:0) David Pastrňák. Útočník Bostonu, který anketu ovládl v roce 2020, je mezi jednotlivci nejvýše umístěným zástupcem světových šampionů z Prahy. Vedle něj a Dostála se do první desítky dostal ještě kapitán Roman Červenka na osmé pozici.

Poprvé v historii ankety byli ve finálovém výběru zástupci pouhých čtyř sportů. V desítce figurují tři tenisté a hokejisté a dva rychlostní kanoisté a atleti. Devátou příčku obsadila překvapivá bronzová olympijská medailistka Nikola Ogrodníková a za ní skončil její oštěpařský kolega, letošní mistr Evropy Jakub Vadlejch.

Mezi kolektivy suverénně zvítězila hokejová reprezentace, v součtu s Československem coby nejúspěšnější z týmů dosáhla už na patnáctý triumf. S výrazným odstupem 137 bodů byli druzí kordisté, senzační bronzoví medailisté z olympijských her. Třetí skončili fotbalisté pražské Sparty, kteří na jaře získali na domácí scéně double a poté po 19 letech postoupili do hlavní fáze Ligy mistrů.

Trenér hokejových šampionů Radim Rulík před rokem v anketě triumfoval s reprezentační dvacítkou. "Vloni byl nejlepší tým dvacítka a letos znovu hokej, a ještě tři hráči v desítce, to je obrovský posun na všech frontách. Hráči vždy vylezou z kolektivního výkonu. Roman je skvělý kapitán, Dosty vynikající gólman a Pasta rozhodl finále. Z týmového výkonu vzešlo tohle. Mohl tam jednoznačně být i Martin Nečas, ten by si to také zasloužil," řekl Rulík.

Juniorskou kategorii ovládla atletka Lurdes Gloria Manuel, sportovní legendou byla vyhlášena olympijská vítězka ve skocích do vody z Mexika 1968 Milena Duchková-Neveklovská. Cenu za oddanost sportu převzal dlouholetý trenér rychlostní kanoistů Josef Fuksa, dědeček Martina.

Novináři hlasují v anketě dvoukolově. Nejprve vyberou desítku finalistů, z níž pak zvolí vítěze. Letos celkem hlasovalo 230 žurnalistů, mezi jednotlivci dostalo aspoň bod 52 sportovců. První kolo ovládl Fuksa, v tom druhém byl ale úspěšnější Dostál. Vítěze zařadilo na nejvyšší příčku 49 novinářů, druhou Krejčíkovou pak 44 hlasujících. Dostál se stal 46. sportovcem, který anketu ovládl. Rekordmany jsou Věra Čáslavská a Železný se čtyřmi prvenstvími.

Anketa Sportovec roku ČR 2024:

Jednotlivci: 1. Josef Dostál (rychlostní kanoistika) 1316 b., 2. Barbora Krejčíková (tenis) 1266, 3. Martin Fuksa (rychlostní kanoistika) 1263, 4. Kateřina Siniaková (tenis) 1092, 5. David Pastrňák 842, 6. Lukáš Dostál (oba hokej), 7. Tomáš Macháč (tenis) oba 764, 8. Roman Červenka (hokej) 683, 9. Nikola Ogrodníková 598, 10. Jakub Vadlejch (oba atletika) 570. Další pořadí: 11. Martin Nečas (hokej) 351 b., 12. Barbora Seemanová (plavání) 344, 13. Ester Ledecká (lyžování/snowboarding) 286, 14. Jakub Jurka (šerm) 220, 15. Martina Sáblíková (rychlobruslení) 164, 16. David Kratochvíl (parasport-plavání) 154, 17. Eva Adamczyková (snowboardcross) 152, 18. Martin Macík (motorismus) 144, 19. Pavel Bittner (cyklistika) 114, 20. Karolína Muchová (tenis) 109, 21. Jiří Prskavec (vodní slalom) 98, 22. Lukáš Krpálek (judo) 84, 23. Mathias Vacek (cyklistika) 75, 24. Tomáš Souček (fotbal) 72, 25. Adéla Hanzlíčková (zápas) 54, 26. Jiří Lehečka (tenis) 53, 27. Alexander Choupenitch (šerm) 51, 28. Renata Zachová (judo) 43, 29. Karolína Plíšková (tenis) 40, 30. Tomáš Hertl (hokej) 39.

Kolektivy: 1. hokejisté Česka 472, 2. kordisté Česka 335, 3. fotbalisté Sparty Praha 202. Další pořadí: 4. hokejisté Třince 63, 5. hokejisté Česka do 20 let 59, 6. fotbalisté Slavie Praha 33, 7. florbalistky Česka 22, 8. hokejistky Česka do 18 let 17, 9. basketbalistky USK Praha 16, 10. volejbalistky Česka 14.

Pozn.: Při rovnosti bodů rozhoduje větší počet lepších umístění.

Sportovní legenda - Cena Emila Zátopka: Milena Duchková-Neveklovská (skoky do vody). Oddanost sportu - Cena Národní sportovní agentury: Josef Fuksa (rychlostní kanoistika). Junioři: 1. Lurdes Gloria Manuel (atletika) 53, 2. David Kratochvíl (plavání) 35, 3. Tomas Järvinen (atletika) 17.