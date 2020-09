Will vychytal v brance Čeljabinsku první nulu v KHL, Jaškin vstřelil gól hlavou

Brankář Roman Will vychytal při dnešní výhře Čeljabinsku 5:0 nad Chabarovskem první čisté konto v Kontinentální hokejové lize. Hráči Amuru na něj vyslali jen 17 střel, zhruba o polovinu méně než jeho spoluhráči na jiného českého gólmana Marka Langhamera v brance hostů (33).

Český hokejový brankář Roman Will. | Foto: Tomáš Liška

Traktor Čeljabinsk vyhrál potřetí za sebou i díky gólu útočníka Lukáše Sedláka, dvě asistence si připsal Tomáš Hyka. Chabarovsk, jemuž chybí zraněný obránce Michal Jordán, má na kontě jednu výhru z osmi zápasů.

V duelu elitních týmů Východní konference porazil Jekatěrinburg s Jakubem Kovářem v brance 4:3 v prodloužení hosty z Omsku, v jejichž dresu zaznamenal jednu gólovou přihrávku Jiří Sekáč. Český gólman si připsal 32 zákroků, duel rozhodl po asistenci slavného Pavla Dacjuka útočník Alexej Makejev.

Nejužitečnější hráč minulého ročníku Dmitrij Jaškin se šestým gólem v sezoně podílel na jasné výhře Dynama Moskva v derby se Spartakem 5:0. V tabulce střelců se český útočník a nejlepší kanonýr předchozí sezony dělí o druhé místo za Finem Teemu Hartikainenem z Ufy, který dal o jednu branku více.

Jaškinův gól, který ve 14. minutě otevřel skóre zápasu a byl tím pádem vítězný, padl kuriózně. Střela Juusa Hietanena se odrazila od soupeře do hlavy českého útočníka a pak do branky. "Nepamatuju se, že bych dal někdy gól hlavou. Zuby jsou v pořádku, obličej taky, takže dobré," komentoval nezvyklý moment Jaškin, kterého od zranění uchránilo plexisklo. "Dal jsem na něj led, aby ho to nebolelo. Promiň plexi, že jsem skóroval takhle," uvedl.

KHL:

Čeljabinsk - Chabarovsk 5:0 (čisté konto Will, Sedlák 1+0, Hyka 0+2), Jekatěrinburg - Omsk 4:3 v prodl. (za hosty Sekáč 0+1), Kazaň - HK Soči 5:3, Dynamo Moskva - Spartak Moskva 5:0 (Jaškin 1+0), Petrohrad - Nižnij Novgorod 2:1.