Pastrňák bodoval poosmé v řadě a zařídil výhru Bostonu, Mrázka naštval sporný gól v závěru

David Pastrňák vstřelil v zápase Bostonu proti Torontu vítězný gól a bodoval už v osmém utkání NHL po sobě. Na sedmém vítězství Bruins z posledních osmi duelů se asistencí podílel také David Krejčí. Michael Frolík zajistil Calgary v souboji s Chicagem prodloužení, brankář Detroitu Petr Mrázek inkasoval rozhodující gól na Floridě devět sekund před koncem.

New York - Druhý nejproduktivnější Čech v NHL David Pastrňák pomohl v sobotním utkání vítězným gólem k výhře hokejistů Bostonu 4:1 nad Torontem a bodoval poosmé v řadě. Jeho spoluhráč David Krejčí zaznamenal asistenci. Bruins zvítězili v sedmém z osmi uplynulých duelů. Michael Frolík přispěl brankou k ukončení šestizápasové série porážek Calgary, které zdolalo Chicago 4:3 v prodloužení. Brankář Petr Mrázek nezabránil 30 zákroky prohře Detroitu 2:3 s Floridou. O dvou bodech pro Panthers rozhodl 8,9 vteřiny před koncem kontroverzní brankou Jonathan Huberdeau.

Toronto si do Bostonu přivezlo výbornou formu, čtyři předchozí zápasy vyhrálo a v posledních dvou navíc neinkasovalo. Na trefu Patrice Bergerona z páté minuty odpověděl do konce úvodní třetiny v početní výhodě Mitchell Marner. V polovině utkání vstřelil v přesilové hře rozhodující branku Pastrňák. Přihrávka obránce Toreyho Kruga ze středního pásma doputovala na pravý kruh, kam si za obranu Maple Leafs najel havířovský rodák a z úhlu prostřelil brankáře Frederika Andersena.

Americký zadák poté v 37. minutě využil další přesilovku Bostonu, na níž se nahrávkou podílel Krejčí. Definitivní pojistku přidal do prázdné branky při power play hostů útočník Tim Schaller. K jeho gólu přispěli asistencemi brankář Tuukka Rask a slovenský bek Zdeno Chára, jenž se stal 39. hráčem v dějinách NHL, který nastoupil do 1400. zápasu.

"Je to jedinečný okamžik. Chtěl bych poděkovat své rodině za veškerou podporu. Za těch dvacet let jsem se spoléhal na řadu výborných spoluhráčů. Tenhle tým je výjimečný, je v něm spousta skvělých osobností," pochválil své mužstvo čtyřicetiletý kapitán.

Bruins zvítězili v sedmém z osmi uplynulých duelů. "Vyhrávali jsme souboje o puk, napadali je ve středním pásmu a vraceli se," uvedl bostonský trenér Bruce Cassidy.

Vítězný gól Davida Pastrňáka v utkání Bostonu proti Torontu:

Rask vychytal Bostonu alespoň bod v každém ze svých posledních dvaceti startů; porážku po 60 minutách si naposledy připsal 26. listopadu. Ve druhé třetině finský brankář za stavu 1:1 hokejkou vyrazil střelu Tylera Bozaka, který mířil do odkryté branky. "Neskutečný zákrok. Případný gól je mohl hodně nakopnout," řekl Cassidy.

Calgary prohrávalo s Chicagem 0:2, ale v prostřední části vyrovnalo. Blackhawks si však zásluhou Anthonyho Duclaira vzali ještě ve druhé třetině vedení zpět. Na 3:3 upravil v 50. minutě Frolík. Útočník Mikael Backlund zachytil za brankou Blackhawks špatnou rozehrávku obránce Connora Murphyho a našel před brankou Frolíka, který se trefil mezi betony Jeffa Glasse.

Nastavený čas ukončili Flames po 59 vteřinách. Zadák T.J. Brodie od mantinelu poslal přesný pas na najíždějícího Seana Monahana, jenž střelou z mezikruží prostřelil Glasse.

Mrázka spílal sudímu kvůli gólu v závěru

Huberdeau dorazil za Mrázkova záda ostrý projektil beka Keithe Yandlea. Rodák z Ostravy okamžitě reklamoval Huberdeauovo nedovolené bránění, kvůli kterému nemohl v klíčové chvíli zasáhnout. Rozhodčí se však po poradě u videa rozhodli původní verdikt ponechat.

"Podle mě ho Mike Green na mě nenatlačil. Neudržel jsem puk a stabilitu proto, že do mě narazil. Nevím, co jiného by mělo být nedovolené bránění. Stál v brankovišti a já upadl. Před pár týdny jsme v zápase Toronta s Edmontonem viděli podobnou akci, kterou neuznali, takže by mě zajímalo vysvětlení sudích," zlobil se Mrázek. "Je šílené, že ten gól platil," přisadil si útočník Justin Abdelkader.

Kontroverzní gól Jonathana Huberdeaua proti Petru Mrázkovi:

Jeff Blashill (ejected) and Petr Mrazek absolutely furious after late Jonathan Huberdeau goal allowed to stand following goalie interference review pic.twitter.com/JzYBhi0k13 — Brady Trettenero (@BradyTrett) February 4, 2018

Panthers se díky výhře bodově dotáhli na Detroit a na druhou divokou kartu, kterou drží Philadelphie, ztrácejí sedm bodů. Florida ale má oproti Flyers dvě utkání k dobru a na Detroit jedno.

Kapitán Vancouveru Henrik Sedin jako 62. hráč v historii ligy dosáhl na hranici 1300 odehraných utkání. Dvojčeti Danielovi zbývá k pokoření stejného milníku 24 zápasů. Canucks podlehli nejlepšímu týmu soutěže Tampě Bay 2:4. O výhru Lightning se dvěma přihrávkami zasloužil nejproduktivnější hokejista sezony Nikita Kučerov, který zaokrouhlil počet nasbíraných bodů v kariéře na 300.

NHL:

Winnipeg - Colorado 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Branky: 3. Laine, 46. Roslovic, 60. Ehlers. Střely na branku: 32:25. Diváci: 15.321. Hvězdy utkání: 1. Wheeler, 2. Hellebuyck (oba Winnipeg), 3. Varlamov (Colorado).

Boston - Toronto 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Branky: 5. Bergeron, 30. Pastrňák, 37. Krug (Krejčí), 59. Schaller - 9. Marner. Střely na branku: 29:24. Diváci: 17.565. Hvězdy utkání: 1. T. Rask, 2. Bergeron, 3. Krug (všichni Boston).

Buffalo - St. Louis 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Branka: 55. C. Gunnarsson. Střely na branku: 27:33. Diváci: 18.777. Hvězdy utkání: 1. C. Hutton (St. Louis), 2. Lehner (Buffalo), 3. C. Gunnarsson (St. Louis).

Florida - Detroit 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Branky: 4. Ekblad, 14. Barkov, 60. Huberdeau - 29. a 44. DeKeyser. Střely na branku: 33:28. Brankář Petr Mrázek (Detroit) odchytal 59:58 minuty, inkasoval třikrát z 33 střel a úspěšnost zákroků měl 90,9 procenta. Diváci: 17.987. Hvězdy utkání: 1. Huberdeau (Florida), 2. DeKeyser (Detroit), 3. Ekblad (Florida).

NY Islanders - Columbus 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)

Branky: 18. Leddy, 32. Josh Bailey, 43. Eberle, 46. B. Nelson - 7. Josh Anderson, 33. C. Atkinson, 39. N. Foligno. Střely na branku: 38:49. Diváci: 13.597. Hvězdy utkání: 1. Halák, 2. B. Nelson, 3. Barzal (všichni Islanders).

Nashville - NY Rangers 5:2 (0:0, 2:0, 3:2)

Branky: 38. a 58. Fiala, 21. P.K. Subban, 43. Colton Sissons, 55. Arvidsson - 41. J.T. Miller, 55. Zibanejad. Střely na branku: 28:22. Diváci: 17.543. Hvězdy utkání: 1. Arvidsson, 2. P.K. Subban, 3. F. Forsberg (všichni Nashville).

Dallas - Minnesota 6:1 (0:0, 4:0, 2:1)

Branky: 29. Janmark, 30. Stephen Johns, 32. Jamie Benn, 35. T. Seguin, 49. Radulov, 57. Hamhuis - 46. Zucker. Střely na branku: 38:31. Diváci: 18.532. Hvězdy utkání: 1. T. Seguin, 2. Lehtonen, 3. Stephen Johns (všichni Dallas).

New Jersey - Pittsburgh 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Branky: 21. a 50. Zajac, 24. B. Coleman - 47. Malkin. Střely na branku: 38:16. Diváci: 16.514. Hvězdy utkání: 1. Zajac, 2. B. Coleman, 3. Noesen (všichni New Jersey).

Los Angeles - Arizona 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)

Branky: 8. Iafallo, 23. T. Lewis, 26. A. Kempe, 39. Muzzin, 47. Kopitar, 57. D. Brown. Střely na branku: 35:27. Diváci: 18.230. Hvězdy utkání: 1. Iafallo, 2. Kuemper, 3. Muzzin (všichni Los Angeles).

Vancouver - Tampa Bay 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)

Branky: 51. Vanek, 55. Boeser - 2. Kunitz, 6. Hedman, 36. Gourde, 57. Conacher. Střely na branku: 33:28. Diváci: 18.865. Hvězdy utkání: 1. Boeser (Vancouver), 2. Kučerov, 3. Vasilevskij (oba Tampa Bay).

Calgary - Chicago 4:3 v prodl. (0:1, 2:2, 1:0 - 1:0)

Branky: 27. Stajan, 33. Gaudreau, 50. Frolík, 61. Monahan - 8. N. Schmaltz, 22. Hinostroza, 35. Duclair. Střely na branku: 39:28. Diváci: 19.289. Hvězdy utkání: 1. Gaudreau (Calgary), 2. P. Kane (Chicago), 3. M. Tkachuk (Calgary).