V Rusku sice skončili poslední, ale na MS by mohli mít Češi medaili, věští Hadamczik

Čeští hokejisté na Channel One Cupu v Moskvě podlehli Finsku a Rusku, zdolali aspoň Švédy a skončili čtvrtí. Herně však rozhodně nepropadli, což potvrzuje i někdejší trenér národního týmu Alois Hadamczik. V rozhovoru Aktuálně.cz rozebírá také šance juniorů na blížícím se mistrovství světa v Edmontonu.

Jak se vám líbil projev českého týmu na Channel One Cupu?

Když se někdo podívá na tabulku, řekne, že to není nic moc. Ale já jsem viděl všechny tři zápasy a musím říct, že v nasazení a bojovnosti se klukům nedá nic vytknout. Bojovnost byla vynikající, kluci měli vůli. Bohužel doplatili na neproměňování šancí, slabší vhazování a chování v situacích jeden na jednoho. A hlavně, co se podle mého názoru musí změnit, na mezinárodní scéně nesmíme dělat tolik faulů, Švédové nám mohli dát tři góly v první třetině a vypadalo by to jinak.

Bylo vidět, že se český tým snaží o stejný projev jako na Karjale?

Na Karjale byl úplně jiný výběr, to bych asi nesrovnával. Také soupeři tam měli úplně jiná mužstva. Jak jsem říkal, líbí se mi herní projev a nasazení českého týmu. Byť je ten letošní ročník hodně těžký pro trenéry. Nevíte, koho budete moct vzít, pracujete v bublině. Je to dost náročné.

Trenér Filip Pešán vzal do Moskvy deset nováčků. Zaujali vás?

Kdybych měl jmenovat hráče, kteří mě zaujali, řekl bych Radan Lenc a David Šťastný. Lenc je vynikající hokejista, skvělý hráč na moderní hokej. Šťastný udělal velký pokrok v Mladé Boleslavi. Jinak ta desítka nováčků se dobře zhostila svých rolí, každý chtěl podat co nejlepší výkon. Ještě bych vyzdvihl gólmany, všichni tři zachytali velmi dobře.

Mnoho českých stálic hrajících v Evropě v Moskvě chybělo. Bude mít národní tým s nimi na mistrovství světa větší šance, když to vypadá, že tentokrát vůbec nepřijedou hráči z NHL?

Ano, na evropské mužstvo máme velmi dobrý tým. Ze zámoří se vrátili Dmitrij Jaškin nebo Matěj Stránský, který září v Třinci, stabilní jsou také Tomáš a Hynek Zohornovi, uvidíme, jestli se Radim (Zohorna) uchytí v NHL. Věřím, že na sebe ještě upozorní Martin Zaťovič v Kometě. Pokud budou na MS jen hráči z Evropy, máme velkou šanci na medaili. V Třinci jsou ještě Petr Vrána a Martin Růžička, už vyspělí a odolní hráči, to samé Michal Řepík a Roman Horák ve Spartě. Národní tým může být hodně kvalitní.

Rusové na Karjale vyhráli všechny tři zápasy s juniory v sestavě, tři vítězství zapsali už v jiném složení také v Moskvě. Jsou odskočení?

Obdivuju na nich, jak systémově zvládají přechod mladých k dospělým. My jim stačíme do patnácti nebo šestnácti let, ale pak už ne. Rusové mají skvělý pohyb, skvělé herní dovednosti. Převyšují nás v situacích jeden na jednoho. Musíme s mladými pracovat lépe, to je však na jinou debatu.

V pátek odstartuje MS juniorů v Edmontonu, Češi hrají v sobotu proti Švédsku. Odletěli podle vás s tím, že mohou jedině překvapit?

Lepší tým měl k dispozici Filip Pešán i Venca Varaďa. Před nadcházejícím MS se těžko něco hodnotí, protože znovu - bude to v bublině, Švédové bojují s nákazou. Nevím, jestli to bude regulérní. Pokud se nám vyhnou nemoci a problémy, můžeme být úspěšní. Máme silnou skupinu a ve čtvrtfinále bychom mohli mít šanci narazit na relativně jednoduššího soupeře. Navíc tam kluci odletěli bez strachu ze sestupu, což má velký psychologický význam. K postupu by mělo stačit porazit Rakousko.

Jenže to by pak ve čtvrtfinále čekala nejspíš domácí Kanada.

No, uvidíme, jak budou ve skupině vzhledem k okolnostem vypadat Švédové. Vyhrát s Amerikou nebo Ruskem, objektivně to bude hodně těžké. Kvalita ruské dvacítky je úplně jinde. Je otázka, jestli jsme k tomu neměli přistoupit stejně jako Rusové a na první turnaj Euro Hockey Tour neposlat juniory. Obětovali bychom výsledky, ale byla by to pro ně rozhodně skvělá příprava.

Čeští junioři se přitom před Karjalou teprve sešli k zahájení tréninků. Na rozdíl od soupeřů až do listopadu nemohli na led. Může to mít vliv?

Ano, ale na to se dalo reagovat. Moravské kluby trénovaly v Polsku, proč to nevyzkoušela juniorská reprezentace? Když ti kluci v Litoměřicích nemohli kvůli vládním opatřením na led, k čemu tam byli? Dám příklad, junioři se mohli ubytovat u mě v Buly Aréně v Kravařích a trénovat v Polsku. Je otázka, jestli Český hokej zvolil správný postup.

Ruský juniorský výběr Igora Larionova na Karjale šokoval výhrami nad dospělými týmy. Je pro vás největším favoritem MS?

Igora Larionova jsem osobně poznal před rokem během juniorského MS, kdy u mě byla ruská dvacítka. Pořád jsme spolu komunikovali. Jeho metody a názory jsou odborně zdatné, jako bývalý vynikající hráč a skvělý trenér má na juniory obrovský vliv. Dal ty kluky tak dohromady, že Rusko je pro mě největší kandidát na zlato. I když stát se může cokoliv.

Už před rokem v Ostravě byli blízko, aby Kanadu ve finále zdolali.

V tom utkání byli lepší, vedli, ale zahazardovali si se štěstím. Mladí kluci z Ruska už mysleli, že to mají v kapse, jenže se ukázala kanadská bojovnost a houževnatost. Ten zápas Kanaďané otočili za pár minut.