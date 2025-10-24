Pastrňák dvakrát bodoval, přesto se Boston dál potápí. Tomášek má v NHL první trefu

Martin Nečas skóroval proti svému bývalému klubu Carolině, ale s Coloradem ztratil zápas 4:5 po samostatných nájezdech. Poprvé v NHL se trefil David Tomášek a přispěl k výhře Edmontonu 6:5 nad Montrealem.
Do čtvrtečního programu kromě Mrázka zasáhli i další tři čeští brankáři.
David Rittich 30 zákroky nasměroval New York Islanders za výhrou 7:2 nad Detroitem a ze zisku dvou bodů se radoval také Karel Vejmelka, jenž pomohl Utahu k vítězství 7:4 na ledě St. Louis. Prohru Philadelphie 1:2 v Ottawě neodvrátil Daniel Vladař. Flyers na bodový zisk nestačilo ani jeho 31 zásahů.
Pastrňák nasbíral dva body ve třetím zápase za sebou a vylepšil svou bilanci v sezoně na 12. Ani jeho konstantní výkonnost ale k výhrám nevede. Bruins prohráli pošesté v řadě a dál se propadají tabulkou Východní konference. Jsou v ní předposlední.
V domácím duelu s Ducks dvakrát vedli, nakonec se ale museli smířit s prohrou 5:7. Ve třetí třetině Boston díky slepeným brankám Pastrňáka a Morgana Geekieho smazal dvoubrankové manko a srovnal na 5:5, nerozhodný výsledek ale stejně jako v duelu s Floridou udržel jen necelou minutu.
Přesně po 30 sekundách si obrana Bruins nepohlídala Troye Terryho a ten sám před gólmanem nezaváhal. Výhru Anaheimu gólem do prázdné branky potvrdil Mikael Granlund, jenž zakončil zápas s pěti body (2+3). Čtyřmi nahrávkami se blýskl jeho spoluhráč ze třetí útočné formace Nikita Nesterenko.
"Je to trapné pro nás i pro fanoušky. Trenéři dělají všechno pro to, aby nás nachystali na zápas a my pak předvedeme tohle. Všechno je špatně. Každý z nás se musí podívat do zrcadla a říct si, jakým směrem chce, aby se tento ročník vyvíjel," nešetřil kritikou střelec dvou branek Bruins Geekie.
Nečas proti Carolině hrál poprvé od své lednové výměny a ve 45. minutě nachytal gólmana Frederika Andersena šikovným zakončením na bližší tyč.
Svým sedmým gólem v sezoně snížil na 3:4. O deset minut později se podruhé v utkání prosadil Valerij Ničuškin a poslal duel, v němž Avalanche po první třetině prohrávali 1:4, do prodloužení.
V něm branka nepadla a v nájezdech byli šťastnější hokejisté Hurricanes. O výhře rozhodl jediný úspěšný střelec Seth Jarvis hned v první sérii. Nečas nájezd neproměnil. Avalanche přesto spolu s Vegas zůstávají jediným týmem v lize, který zatím neprohrál v základní hrací době.
Podruhé za sebou uspěli hokejisté Edmontonu, kteří se na začátku sezony perou s nevyrovnanými výkony. Za vítězstvím je nasměroval Tomášek, jenž v 17. minutě divokého zápasu s Montrealem srovnal na 1:1.
Český útočník, který do Edmontonu přišel před sezonou z Färjestadu s vizitkou nejproduktivnějšího hráče švédské ligy, nastřelil puk do skrumáže před brankou a po odrazu od brusle jednoho z bránících hráčů se mohl radovat z prvního gólu v NHL. Po sedmi zápasech sezony má bilanci 1+2.
Canadiens s gólmanem Jakubem Dobešem na střídačce prohráli potřetí v ročníku, s 12 body se ale dál drží v popředí Východní konference. Oilers jsou na západě osmí.
Výsledky NHL:
Tampa Bay - Chicago 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
Branky: 27. Guentzel, 40. McDonagh - 31. a 60. Donato, 11. Nazar. Střely na branku: 31:25. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Donato (Chicago), 2. McDonagh, 3. Kučerov (oba Tampa Bay).
Boston - Anaheim 5:7 (1:1, 2:2, 2:4)
Branky: 29. a 55. M. Geekie (na první Pastrňák), 3. Mittelstadt (Zacha), 38. Lohrei, 55. Pastrňák - 43. a 58. Granlund, 9. Helleson, 32. C. Gauthier, 36. Trouba, 48. Colangelo, 56. Terry. Střely na branku: 41:30. Mrázek za Anaheim odchytal celý zápas, inkasoval pět branek z 41 střel a úspěšnost zákroků měl 87,8 procenta. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Granlund, 2. T. Terry (oba Anaheim), 3. Pastrňák (Boston).
Florida - Pittsburgh 3:5 (0:1, 1:2, 2:2)
Branky: 29. a 52. Marchand, 43. Reinhart - 7. a 52. Crosby, 27. Rakell, 36. Kindel, 45. Dewar. Střely na branku: 37:16. Diváci: 19.373. Hvězdy zápasu: 1. Crosby (Pittsburgh), 2. Marchand (Florida), 3. E. Karlsson (Pittsburgh).
NY Islanders - Detroit 7:2 (2:0, 3:0, 2:2)
Branky: 15. a 48. Heineman, 3. DeAngelo, 28. Pageau, 34. Palmieri, 40. Barzal, 48. Holmström - 44. Larkin, 58. Berggren. Střely na branku: 30:32. Rittich odchytal za NY Islanders celý zápas, inkasoval dvě branky z 32 střel a úspěšnost zákroků měl 93,8 procenta. Diváci: 17.494. Hvězdy zápasu: 1. Lee, 2. Heineman, 3. Rittich (všichni NY Islanders).
NY Rangers - San Jose 5:6 v prodl. (1:3, 3:1, 1:1 - 0:1)
Branky: 15. a 52. T. Raddysh, 25. Zibanejad, 27. Pärssinen - 7., 20. a 40. Celebrini, 47. a 62. W. Smith, 2. Gaudette. Střely na branku: 27:24. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Celebrini (San Jose), 2. Raddysh (NY Rangers), 3. W. Smith (San Jose).
Ottawa - Philadelphia 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Branky: 8. Amadio, 24. Lycksell - 1. Foerster. Střely na branku: 33:22. Vladař odchytal za Philadelphii celý zápas, inkasoval dvě branky z 33 střel a úspěšnost zákroků měl 93,9 procenta. Diváci: 16.380. Hvězdy zápasu: 1. Amadio, 2. Ullmark, 3. Chabot (všichni Ottawa).
St. Louis - Utah 4:7 (0:4, 2:1, 2:2)
Branky: 26. Suter, 28. Bučněvič, 43. N. Walker, 46. Broberg - 7., 8. a 11. L. Cooley, 40. a 59. Keller, 4. Cole, 50. Schmaltz. Střely na branku: 20:25. Vejmelka odchytal za Utah celý zápas, inkasoval čtyři branky z 20 střel a úspěšnost zákroků měl 80 procent. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. L. Cooley, 2. Peterka, 3. Keller (všichni Utah).
Nashville - Vancouver 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Branky: 30. O'Reilly, 46. C. Smith - 32. Sasson. Střely na branku: 35:22. Diváci: 17.159. Hvězdy zápasu: 1. Smith, 2. Saros, 3. O'Reilly (všichni Nashville).
Winnipeg - Seattle 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Branky: 23. a 59. Schwartz, 59. Eberle. Střely na branku: 32:28. Diváci: 13.690. Hvězdy zápasu: 1. Daccord (Seattle), 2. Hellebuyck (Winnipeg), 3. Schwartz (Seattle).
Dallas - Los Angeles 2:3 v prodl. (0:1, 1:1, 1:0 - 0:1)
Branky: 25. J. Robertson, 43. W. Johnston - 19. Perry, 27. Ceci, 61. Kempe. Střely na branku: 31:25. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Kuemper (Los Angeles), 2. J. Robertson (Dallas), 3. Kempe (Los Angeles).
Colorado - Carolina 4:5 po sam. nájezdech (1:4, 1:0, 2:0 - 0:0)
Branky: 5. a 55. Ničuškin, 25. Kelly, 45. Nečas, - 8. a rozhodující sam. nájezd Jarvis, 4. Robinson, 13. Aho, 14. Stankoven. Střely na branku: 48:31. Diváci: 18.092. Hvězdy zápasu: 1. Jarvis (Carolina), 2. Ničuškin (Colorado), 3. Aho (Carolina).
Edmonton - Montreal 6:5 (1:1, 2:3, 3:1)
Branky: 17. Tomášek, 31. Henrique, 34. Mangiapane, 52. Draisaitl, 53. Nugent-Hopkins, 59. Podkolzin - 38. a 39. Caufield, 8. Newhook, 37. Josh Anderson, 43. Newhook. Střely na branku: 29:27. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Podkolzin (Edmonton), 2. Caufield (Montreal), 3. McDavid (Edmonton).
Tabulky NHL:
Východní konference:
Atlantická divize:
|1.
|Montreal
|9
|6
|0
|3
|32:27
|12
|2.
|Detroit
|8
|5
|0
|3
|24:25
|10
|3.
|Florida
|9
|4
|0
|5
|22:28
|8
|4.
|Toronto
|7
|3
|1
|3
|24:25
|7
|5.
|Ottawa
|8
|3
|1
|4
|24:34
|7
|6.
|Buffalo
|7
|3
|0
|4
|19:20
|6
|7.
|Boston
|9
|3
|0
|6
|29:33
|6
|8.
|Tampa Bay
|7
|1
|2
|4
|18:24
|4
Metropolitní divize:
|1.
|New Jersey
|7
|6
|0
|1
|28:18
|12
|2.
|Carolina
|7
|6
|0
|1
|29:19
|12
|3.
|Pittsburgh
|8
|6
|0
|2
|28:19
|12
|4.
|Washington
|7
|5
|0
|2
|21:13
|10
|5.
|NY Islanders
|7
|4
|0
|3
|27:24
|8
|6.
|NY Rangers
|9
|3
|2
|4
|21:21
|8
|7.
|Philadelphia
|7
|3
|1
|3
|19:18
|7
|8.
|Columbus
|6
|3
|0
|3
|19:16
|6
Západní konference:
Centrální divize:
|1.
|Colorado
|8
|5
|3
|0
|28:19
|13
|2.
|Utah
|8
|6
|0
|2
|28:20
|12
|3.
|Winnipeg
|7
|5
|0
|2
|23:16
|10
|4.
|Chicago
|8
|4
|2
|2
|25:20
|10
|5.
|Nashville
|8
|3
|2
|3
|19:25
|8
|6.
|St. Louis
|7
|3
|1
|3
|20:27
|7
|7.
|Dallas
|7
|3
|1
|3
|22:26
|7
|8.
|Minnesota
|8
|3
|1
|4
|21:27
|7
Pacifická divize:
|1.
|Vegas
|7
|5
|2
|0
|30:20
|12
|2.
|Seattle
|8
|4
|2
|2
|22:23
|10
|3.
|Anaheim
|7
|4
|1
|2
|26:25
|9
|4.
|Edmonton
|8
|4
|1
|3
|24:25
|9
|5.
|Vancouver
|8
|4
|0
|4
|22:24
|8
|6.
|Los Angeles
|8
|3
|2
|3
|22:27
|8
|7.
|San Jose
|7
|1
|2
|4
|22:34
|4
|8.
|Calgary
|8
|1
|1
|6
|13:29
|3