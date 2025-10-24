Je senzační, žasnou v Montrealu nad českým objevem. Zastiňuje už i jedničku

Formální jedničkou Montrealu je Sam Montembeault, vážný kandidát na olympijskou nominaci Kanady. Poslední dobou ale dostává víc prostoru jeho domnělý náhradník Dobeš, který k tomu trenéry svou formou jednoduše nutí.
Posuďte sami: čtyři zápasy, čtyři výhry a úspěšnost zákroků 95 procent.
"Dobeš byl senzační v tréninkovém kempu, přípravných zápasech a teď se mu to daří i na začátku sezony," vychválil 24letého českého dlouhána analytik stanice TSN Marc Denis, který to v nultých letech dotáhl v NHL na jedničku Columbusu.
"Je atletický, mladý a balancuje na tenké hraně mezi sebevědomím, jistotou a občasným možná až překračováním mezí," pokračoval k Dobešovi. "Pro Montreal je to vítaná vnitřní konkurence, nedělejme ze všeho negativum."
Osmadvacetiletý Montembeault zatím v ročníku odchytal pět zápasů, o jediný víc než jeho kolega. A v úspěšnosti zákroků zůstává hluboko pod 90 procenty.
Trenér Montrealu Martin St. Louis nicméně čeká, že karta se obrátí. Několikrát.
"Základní část má 82 utkání a my máme dva brankáře. Budou oba po celý rok ve vrcholné formě? Ne. Proto řídíte jejich vytížení podle jejich výkonnosti," prohlásil.
"Pokud jde o Dobeše, tak s tím, co předvedl minulou sezonu a co zatím předvádí teď, si starty zaslouží. Máme důvěru v oba gólmany, ale myslím, že tahle liga je založena na konkurenci. Vždycky budete mít nějaké soupeření uvnitř týmu, a to na jakékoliv pozici. Hráči chtějí víc," připomněl St. Louis.
"Na Dobešovi se mi nejvíc líbí jeho soutěživost. Chytá s určitou, až frajerskou sebejistotou," doplnil.
Čechova osobitost se projevuje nejen v bráně, ale i v pozápasových rozhovorech nebo na střídačce - třeba když v roli náhradníka slovně provokuje soupeře. I díky tomu je mezi fanoušky Canadiens stále populárnější.
V uplynulé základní části naskočil do 16 utkání NHL, zatímco Montembeault chytal 62krát. Tentokrát by to mohlo být vyrovnanější.
"Quebecký brankář možná nepřijde o místo ve prospěch Dobeše, ale výkony mladého Čecha vedou tým ke snížení Montembeaultovy pracovní zátěže, možná až na úroveň ligového průměru," vyhodnotil situaci Marc Godin z frankofonní stanice Radio-Canada.
Jeden z nejlepších kanadských gólmanů současnosti by v takovém případě odchytal kolem 50 duelů. Zbytek z 82 zápasů by připadl Dobešovi.
Pro ostravského rodáka je to parádní predikce. V předešlé sezoně sice předvedl strmý vzlet, ale k jejímu konci a během letní přestávky čelil - jak je v kanadském Montrealu zvykem - i rýpavým komentářům. Že se při střelách sune k ledu příliš brzy. Že mu při chytání chybí klid.
"Minulý rok jsem byl jako nováček nervóznější. Letos si to jen užívám. To je vlastně to, co jsem na svojí hře změnil," vysvětloval Dobeš, proč se mu momentálně tolik daří.
Formálně přitom nováčkem stále je. Věkovou hranici 26 let nepřekročil a limity pro počet zápasů v předchozích letech také splňuje. Může se tak ucházet o Calder Trophy pro zelenáče roku, trofej, která českého majitele ještě neměla.