Trapas u Finů. Kvůli posile se stigmatem z Ruska odešel sponzor, pak zmizel i hráč

Poté, co ruský prezident Vladimir Putin v únoru 2022 rozpoutal dodnes trvající válku na Ukrajině, všichni finští hokejisté ruskou KHL opustili. Až na jednoho - Pulkkinena.
"Nic na tom není, vůbec se k tomu nechci vyjadřovat," říkal v té době, kdy nadále oblékal dres Čeljabinsku. V ruské soutěži zůstal také v sezoně 2023/24, kdy hrál za čínský Kunlun.
Když se následně přes Německo, slovenský Poprad a Švýcarsko vrátil domů, podle očekávání tím spustil kritické reakce. Finské prostředí je totiž na ruskou tématiku obzvlášť háklivé.
Pulkkinen pak otočil. "Za to, že jsem v KHL zůstal, beru zodpovědnost a byl jsem zaslouženě potrestán. Nebudu lhát, držely mě tam peníze, byly největší motivací," hlásil letos v létě.
Po přestupu do klubu Kiekko-Vantaa mluvil o tom, že v poslední době změnil své hodnoty, dokonce pracoval s psychologem. "Snažím se na sobě pracovat, svých rozhodnutí lituju," vyprávěl.
Pár dní poté opustil klub významný sponzor - firma Pihlajalinna, která se zabývá soukromými sociálními a zdravotními službami. Klub prý jednal způsobem, který nereprezentuje hodnoty firmy.
Odešlo i několik dalších partnerů.
Nicméně vedení Kiekko-Vantaa si vyhodnotilo, že to za to stojí. Do druhé nejvyšší finské ligy přivedlo vicemistra světa z roku 2016 a hráče, který v Detroitu, Minnesotě a Arizoně odehrál také 83 zápasů v NHL.
A třiatřicetiletý útočník rozjel sezonu výborně. V osmi utkáních zapsal sedm gólů a jednu asistenci, pomohl k pěti výhrám. Momentálně se dělí o pozici nejlepšího střelce soutěže.
Jenže v říjnu se Pulkkinen sebral a odešel. Do druhé německé ligy.
Někdejší finský reprezentant aktivoval klauzuli týkající se zájmu ze zahraničí a přesunul se do Rosenheimu.
"Jsem upřímně vděčný za příležitost, kterou jsem tady dostal. Zažehlo to ve mně jiskru a teď se těším na nové výzvy," prohlásil Pulkkinen pro klubový web Kiekko-Vantaa.
"Teemu přinesl našemu týmu výraznou přidanou hodnotu, byl příkladem na ledě i mimo něj. Přejeme mu vše dobré a úspěch v nablýskanějších arénách," rozloučil se s hráčem šéf klubu Anssi Aura.
Po této Pulkkinenově anabázi však zůstane i jistá hořká pachuť.
"Stálo to všechno za to?" zamýšlí se novinář Jyrki Kiiski z finského hokejového webu Jatkoaika.com. "Pulkkinen na ledě rozhodně pomohl, ale komunita celého klubu je teď plná děr. Došlo k velké škodě na reputaci a bude těžké získat důvěru zpátky," napsal.
