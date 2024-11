Český supertalent zpět na špici. Zastavil propad, oslňuje "neskutečnou zručností"

Před draftem NHL 2023 a po něm se v očích skautů propadal, teď ale hokejista Eduard Šalé, jeden z největších českých talentů posledních let, opět ukazuje obří potenciál.

Největší světový talent hned po Connoru Bedardovi? Tuzemské hokejové znalce muselo navnadit, když známý analytik Craig Button zařadil Šalého ve svém předběžném žebříčku pro draft 2023 na druhé místo.

V průběhu sezony, kterou celou strávil v áčku extraligové Komety Brno, ale Šalé postupně klesal. U Buttona i u jiných odborníků. Vyčítali mu nedostatečnou soutěživost a nevyrovnanost výkonů.

Nakonec prošel prvním kolem, ale "až" na 20. místě, kde po něm sáhl Seattle.

Dokazování, že šlo o neoprávněný propad, pak Šalému moc nešlo.

V minulém ročníku, prvním po zmíněném dražbě nadějí, sice výrazně pomohl české dvacítce k bronzu z mistrovství světa, ale v kanadské juniorce OHL tápal. Bod na zápas nesbíral ani v Barrie, ani v Kitcheneru po lednové výměně.

Proto když web The Athletic zkraje aktuální sezony seřazoval hráče z draftu 2023 podle jejich následné výkonnosti, Šalému přisoudil až 50. místo, což je spodní polovina druhého kola.

"Byl to pro mě těžký rok. Největší rozdíl spočíval v tom, že jsem ho strávil bez rodiny a přátel," vysvětloval Šalé nevýrazné výkony online deníku Coachella Valley Times. "Poznal jsem i jiný hokej, ale pořád to byl hokej. Všechno mimo něj ale bylo jiné, takže možná proto jsem nehrál tak dobře a necítil se zrovna skvěle."

V létě generální manažer Seattlu Ron Francis přemýšlel, co se Šalém dál.

Zvažoval víceméně všechny možnosti - návrat do juniorky, do Česka i farmářskou AHL. Nevyloučil ani NHL, pokud by český křídelník šokoval v tréninkovém kempu Kraken.

To se nestalo, ale místo na farmě v Coachella Valley si Šalé uhrál. A hned začal sbírat body.

Po dvanácti utkáních jich má na kontě jedenáct (4+7) a v pouhých 19 letech patří k nejproduktivnějším hráčům týmu.

"Většina kluků není na AHL připravená ani ve dvaceti. Je to liga dospělých a spousta z nich prostě není dostatečně vyvinutá po fyzické stránce. Eduard je ale unikát. Že je někdo tak dobrý, aby hrál mužskou soutěž v tak mladém věku, se nestává často," prohlásil Troy Bodie, jenž na farmě Seattlu dohlíží z pozice viceprezidenta na všechny hokejové operace.

Šalé mimo jiné potvrzuje pověst skvělého tvůrce hry. I když ho soupeři dostanou pod tlak, dokáže vykouzlit parádní přihrávku.

"Nemůžu říct, že bych byl úplně překvapený, protože jsme věděli, jaký talent v něm vězí a že z něj bude špičkový útočník," líčil Bodie. "Na to, že tady hned bude sbírat bod na zápas, bych sice svou kariéru nevsadil, ale věděli jsme, že to v něm je, takže rozhodně nejsme překvapení."

Že Šalé září mezi dospělými, už zaregistrovali také v redakci The Athletic, kde vůči českému křídelníkovi ještě nedávno byli skeptičtí.

Teď když z každého klubu NHL vybírali jednu mladou naději, která dělá největší pokroky, u Seattlu vyzdvihli právě Šalého.

"V Coachella Valley odstartoval senzačně. Ukazuje neskutečnost zručnost a v herních detailech, které skauty dlouho znepokojovaly, si vede dost dobře na to, aby měl na úrovni AHL významnou pozici," napsal novinář Thomas Drance.