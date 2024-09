Vážná komplikace pro českého hrdinu. Talent pro NHL může zmeškat celou sezonu

Hokejový brankář Tomáš Suchánek, opora české reprezentace při zisku senzačního stříbra na juniorském MS 2023 v Kanadě, možná zmešká celou příští sezonu.

Suchánek pomohl Čechům ke stříbrným medailím procentuální úspěšností zákroků 93,4 v sedmi zápasech. Žádný brankář na turnaji nebyl v tomto ohledu lepší.

Přesto Suchánek nikdy neprošel draftem NHL.

Nováčkovskou smlouvu v nejlepší lize světa před časem získal až díky tomu, že v minulé sezoně zaujal na farmě Anaheimu v San Diegu, kde měl kontrakt čistě pro AHL.

Další vzestup se mu teď ale komplikuje. Po operaci pravého kolena, konkrétně prasknutého předního křížového vazu, bude mimo hru šest až osm měsíců.

To znamená, že se vrátí nejdříve na přelomu února a března, tedy ke konci nadcházející sezony. Není ovšem vyloučené, že o celý ročník přijde.

V minulé sezoně nastoupil do 29 zápasů za farmářské San Diego a zastavil 91 procent puků, výrazně více než další dva gólmani v týmu.

"Šel jsem do té sezony s jedním hlavním cílem, tím bylo stát se plnohodnotným brankářem AHL a podepsat smlouvu v NHL. Na začátku to bylo těžké, ale pak do sebe všechno zapadlo, za což jsem moc vděčný. Celkově jsem vděčný, že jsem vůbec dostal šanci. Byla to šílená sezona, fakt jsem si ji užil," líčil Suchánek klubovému webu.

Teď však 21letou naději čeká táhlá rekonvalescence.

Suchánek přijde na dlouho o příležitost upevnit si místo na farmě Anaheimu, případně zabojovat o místo v hlavním týmu, kde vládnou John Gibson a další Čech Lukáš Dostál, mimochodem Suchánkův nejoblíbenější sportovec.

Smlouvu Suchánek podepsal na tři roky. V každé sezoně si přijde na podpisový bonus 95 tisíc dolarů. Základní plat v NHL činí 775 tisíc, v AHL necelých 83 tisíc. Výkonnostní bonus se může vyhoupnout do výše 80 tisíc dolarů.