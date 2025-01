"Jeden z největších přehmatů." Pastrňák už vládne, ale bez hvězdy, co mu přivedli

Vypadá to, že se po - na své poměry - neuspokojivých výkonech konečně našel. David Pastrňák je zatím v tomto kalendářním roce nejproduktivnějším hráčem zámořské NHL. I díky první lajně v nečekané podobě.

Od startu základní části po Silvestra nasbíral Pastrňák "jen" 37 bodů (13+24) ve 39 zápasech, z čehož bylo 32. místo ligové produktivity.

V novém roce však díky famózním 24 bodům (11+12) ze 14 duelů všem uniká.

Celkově se posunul do první desítky bodování, do sféry, na kterou je zvyklý.

Není to však tím, že by konečně našel společnou řeč s Eliasem Lindholmem, nákladnou švédskou posilou, s níž měl podle letních plánů Bostonu vytvořit úderné duo.

Místo toho září vedle Morgana Geekieho, který vydělává dva miliony dolarů ročně, což v NHL není ani průměr, ani medián.

Lindholm zabírá pod platovým stropem 7,75 milionu dolarů, skoro čtyřikrát tolik, a má tomu tak být ještě v příštích šesti sezonách. Což je vzhledem k jeho dosavadním výkonům alarmující.

Do Bostonu přišel jako elitní centr, přitahoval opatrná srovnání s legendou Bruins Patricem Bergeronem. Na rozdíl od něj však vedle české osmaosmdesátky nezazářil. A co je horší, trenéry moc nepřesvědčil ani ve druhé lajně s Bradem Marchandem.

Sice dostává dost prostoru v přesilovkách a oslabeních, ale při hře pět na pět je to momentálně spíš až třetí centr. Optikou předsezonních plánů hotová pohroma.

"Vypadá to jako jeden z největších přehmatů generálního manažera Dona Sweeneyho. Je to chyba, kterou nelze opravit," vyčetl bostonskému funkcionáři Fluto Shinzawa z online deníku The Athletic.

"Možná že Lindholm prozatím může být dobrý centrem třetího útoku. Dostává ovšem zaplaceno dvojnásobek toho, co je na této pozici běžné. A Bruins nemají jinou možnost, než to skousnout," doplnil.

Třicetiletý Švéd má v lukrativní smlouvě klauzuli o nevyměnitelnosti. Ale i bez ní by teď byl prakticky nevyměnitelný.

Naštěstí pro Sweeneyho našel Boston hokejistu, který naopak hraje vysoko nad rámec svého platu. V první lajně doplňuje Pastrňáka a Pavla Zachu dvoumilionový Geekie. Někdy zastává roli centra on, jindy Zacha. Oba jsou známí univerzálové.

"Tahle formace si poslední dobou vytvořila určitou chemii, vzájemně se čtou. Geeks odvádí dobrou práci, dotahuje své šance do konce. A osmdesát osmičce to teď pěkně šlape," radoval se nedávno prozatímní trenér Bruins Joe Sacco.

Šestadvacetiletý Kanaďan Geekie v minulosti zářil v juniorce i na farmě, ale v rámci NHL neprorazil ani v Carolině, která ho draftovala, ani ve Seattlu. Ten mu v létě 2023 nepředložil takzvanou kvalifikační nabídku, čili z něj udělal volného hráče bez omezení.

Využil toho Boston, útočníka si za skromných podmínek uvázal na dva roky.

Geekie se hned v prvním z nich blýskl osobními maximy v NHL - 17 góly a 39 body.

Ve stávající sezoně by je mohl ještě vylepšit. Stejně jako drtivá většina týmu měl sice tuhý start, dokonce na několik zápasů spadl do nepopulární role zdravého náhradníka, ale vedle Pastrňáka rozkvetl.

Celkem má po 48 kláních 26 bodů (15+11). Za zmínku stojí, že při hře pět na pět se trefil 13krát. Lepší jsou v Bostonu jen Pastrňák a Marchand. Domnělý první centr Lindholm je na sedmi brankách.

"Geeks je neuvěřitelný střelec a v naší lajně teď odvádí sakra dobrou práci," smekl Pastrňák před hráčem, který české dvojici pomáhá svižnou střelou zápěstím nebo přítomností v předbrankovém prostoru.

Probírané trio spolu nastupovalo už v minulé sezoně. V základní části jen občas, play off poměrně často.

Teď jde dle počtu odehraných minut o vůbec nejtypičtější formaci Bostonu při rovném počtu hráčů na ledě, což po Lindholmově příchodu asi nikdo nečekal.

Obecně má kouč Sacco celou řadu důvodů k přemýšlení, nevyrovnaně hrající Bruins se stále motají kolem hrany postupu do play off. Geekie, Zacha a Pastrňák si však podle konvenčních i pokročilých statistik rozumějí náramně.